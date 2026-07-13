Laurent Baffie assume son mode de vie « bobo écolo » entre compost et voiture électrique

Laurent Baffie fait de nouveau parler de lui, un an après la disparition de Thierry Ardisson. À l’occasion d’un hommage particulier, Audrey Crespo-Mara, la veuve d’Ardisson, sera invitée dans l’émission Coloscopie, animée par l’humoriste. Ce rendez-vous, annoncé par Baffie lui-même, s’annonce chargé d’émotion et de souvenirs. Parallèlement à son rôle d’humoriste incisif et parfois provocateur, Laurent Baffie mène une vie plus discrète, centrée sur des valeurs écologiques et un cadre familial apaisé, loin du tumulte médiatique. Installé dans une maison avec jardin à l’ouest de Paris, il revendique volontiers une identité qu’il qualifie de « bobo écolo », terme qu’il entend dédramatiser tout en assumant pleinement son mode de vie.

Laurent Baffie est issu d’un milieu modeste, comme il le rappelle fréquemment. Né dans le 20e arrondissement de Paris, il a grandi dans un environnement populaire, loin du confort qu’il connaît aujourd’hui. Sa trajectoire personnelle est marquée par ce double ancrage social, qui explique en partie son franc-parler et son humour souvent auto-dérisoire. Résidant désormais dans une maison avec jardin dans l’ouest parisien, Baffie ne cherche pas à dissimuler cette évolution sociale, qu’il évoque sans fard : « Je suis issu d’une famille très modeste du 20e arrondissement et aujourd’hui, j’habite à l’ouest de Paris dans une maison avec jardin. » Pour lui, l’étiquette « bobo » – contraction de bourgeois-bohème souvent moquée – n’est pas une insulte, mais le reflet d’un style de vie conscient et responsable.

En effet, pour Laurent Baffie, être « bobo » signifie adopter des pratiques respectueuses de l’environnement et privilégier une consommation éthique. Ce positionnement s’exprime notamment à travers son habitat et ses habitudes quotidiennes. Après des années passées sous les feux des projecteurs, l’humoriste apprécie désormais le calme de son jardin, qu’il considère comme son havre de paix. Il cultive notamment un potager en compostant ses déchets organiques, un geste écologique simple mais symbolique.

Engagement écologique et mode de vie durable

Laurent Baffie intègre aussi l’écologie dans ses déplacements et son alimentation. Il conduit une voiture électrique, une Smart, qui réduit ses émissions de gaz à effet de serre par comparaison aux véhicules thermiques. Côté alimentation, il privilégie des produits bio, malgré une forme d’autodérision qu’il cultive volontiers lorsqu’il explique : « Je fais mon compost, j’ai une Smart électrique, et je mange bio en buvant du bon Bordeaux plein de sulfates et de pesticides, je suis une vraie caricature. » Cette phrase illustre son refus des discours moralisateurs et son goût pour l’humour, même lorsqu’il aborde des enjeux sérieux.

Il reconnaît cependant les contradictions inhérentes à son activité professionnelle, qui l’oblige souvent à prendre l’avion ou la voiture pour ses déplacements. Ces contraintes augmentent inévitablement son empreinte carbone, mais il compte compenser cet impact par ses efforts au quotidien. Son engagement écologique dépasse sa seule sphère privée. En 2022, il s’était engagé politiquement en soutenant le Parti animaliste lors des élections législatives, une démarche qui témoigne de sa sensibilité quant à la défense des animaux et à la protection de l’environnement, même si sa candidature n’était pas allée au-delà du premier tour.

Au-delà de l’aspect publique de sa carrière, Laurent Baffie est aussi père de famille. Avec son épouse Sandrine, il élève leurs quatre enfants dans un environnement où la conscience écologique occupe une place importante. L’humoriste revoit son engagement à travers l’avenir qu’il souhaite offrir à ses enfants, tout en exprimant une inquiétude réelle concernant les conséquences du réchauffement climatique. Il confie : « J’ai eu la chance de pouvoir leur offrir ce que je n’avais pas à leur âge, et puis on leur laisse la planète dans un tel état que je suis content d’avoir pu les gâter un peu avant l’apocalypse. »

Cette déclaration, teintée d’une ironie caractéristique, traduit un pessimisme lucide face aux défis environnementaux actuels. Pour Laurent Baffie, l’humour reste un moyen d’exprimer ses préoccupations et de sensibiliser sans tomber dans le registre moralisateur. Entre sa maison avec jardin, ses pratiques écologiques et son engagement public, il incarne une forme de citoyenneté active tout en assumant l’image du « bobo écolo », étiquette qu’il préfère détourner avec un sourire plutôt qu’en s’en offusquer.