Navarone Garibaldi lance une cagnotte en ligne pour financer sa pizzeria

Navarone Garibaldi Garcia, fils de Priscilla Presley, a lancé une cagnotte sur GoFundMe visant à réunir 5 500 dollars pour acheter un four à pizza professionnel afin d’ouvrir une pizzeria « bio » à prix abordables depuis son allée à Los Angeles. L’initiative, partagée sur les réseaux sociaux, a déclenché des critiques sur la toile qui jugent inapproprié qu’un membre d’une famille très médiatisée sollicite la générosité publique pour un projet personnel.

Musicien de profession et membre de la famille de Priscilla Presley, Navarone a présenté ce financement participatif comme une aide ponctuelle pour compléter un apport déjà engagé. Selon la page de la cagnotte et ses publications, l’objectif est d’acheter le matériel le plus coûteux, notamment un four professionnel, pour proposer des pizzas biologiques à des tarifs accessibles depuis son domicile à Los Angeles.

La campagne a rapidement provoqué des réactions partagées : certains internautes ont estimé que Navarone, en tant que membre d’une famille célèbre et fortunée, ne devrait pas recourir au crowdfunding pour un projet privé. D’autres ont jugé l’initiative légitime, rappelant que de nombreux entrepreneurs démarrent par des apports personnels complétés par des contributions externes. Face aux critiques, l’artiste a pris la parole publiquement pour apporter des précisions.

Réponses publiques de Navarone Garibaldi

Sur son compte Instagram, Navarone a répondu aux détracteurs en écrivant : « Les rageux vont rager… et je suis sûr que je vais devoir encore expliquer cela à des gens qui pensent que je devrais simplement demander de l’argent à ma mère ou que je suis riche. Oui, j’ai aussi beaucoup de factures et un budget à respecter ». Il a également précisé qu’il ne souhaitait pas solliciter systématiquement l’aide financière de sa mère, Priscilla Presley.

Interrogé par le site TMZ, Navarone a expliqué avec humour que, si sa mère « adore l’idée », il ne pouvait pas la solliciter pour financer « chacune de mes idées farfelues » au risque, selon lui, de les ruiner tous les deux. Il a ajouté que Priscilla serait ravie de goûter ses pizzas une fois le projet opérationnel.

Le musicien assure avoir déjà investi une part importante de ses économies dans le projet et présente la cagnotte comme un coup de pouce destiné à financer le matériel restant. Il affirme également vouloir rester raisonnable dans les demandes de dons, en précisant qu’il ne sollicite pas de contributions de la part de personnes ne disposant pas des moyens de le faire.

Pour encourager les contributions, Navarone propose des contreparties : pizzas gratuites aux donateurs et, selon ses messages, des pizzas gratuites à vie pour les contributeurs de passage à Los Angeles. Dans plusieurs vidéos publiées sur ses réseaux sociaux, il s’est réjoui des premiers dons reçus et indique que la campagne correspond à l’objectif qu’il s’était fixé.