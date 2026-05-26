Bénin : Georges Alé prend le Cadre de vie et promet de “placer la barre encore plus haut”

Georges Alé a officiellement pris la tête du ministère du Cadre de vie, des Transports et du Développement durable, après dix ans de gestion de José Didier Tonato. Ingénieur civil passé par Vinci, Bouygues et Colas Afrique, le nouveau ministre hérite d’un portefeuille stratégique marqué par de grands chantiers urbains et routiers, avec l’ambition affichée de poursuivre l’œuvre engagée tout en « plaçant la barre encore plus haut ».

Georges Alé a pris officiellement ses fonctions de ministre du Cadre de vie, des Transports et du Développement durable mardi 26 mai à Cotonou, dans une ambiance décrite par La Nation Bénin comme « à la fois conviviale et empreinte d’émotion ». Son prédécesseur José Didier Tonato, en poste depuis octobre 2017, lui a passé la main après avoir dressé devant l’assistance un bilan de dix années de transformation des infrastructures béninoises. Alé a qualifié ce travail d’« impressionnant » et s’est dit « déjà sous pression », estimant que le défi serait de « placer la barre encore plus haut ». « J’entre dans cette fonction avec un grand sens de responsabilité et une réelle conscience des attentes de nos concitoyens », a-t-il déclaré.

Le nouveau ministre a annoncé la poursuite des actions dans plusieurs secteurs : gestion des eaux et forêts, préservation du patrimoine, assainissement, sécurité routière, construction routière et gestion des déchets. Il a également indiqué vouloir accorder une attention particulière au programme de rénovation des quartiers et villes vulnérables, afin de permettre à davantage de familles d’accéder aux « infrastructures essentielles » telles que routes, assainissement, éclairage public et espaces verts. Il a affirmé sa volonté de travailler avec les personnels du ministère dans « un esprit d’écoute et de dialogue ».

Originaire de Dassa, dans le département des Collines, Georges Alé est docteur en génie civil, complété par des formations à la Wharton Business School et à la London Business School. Son parcours professionnel s’est construit au sein des deux plus grands groupes mondiaux du BTP. Il a d’abord occupé plusieurs fonctions stratégiques chez Vinci, notamment au Tchad, au Rwanda, en Ouganda et au Maroc. Il est ensuite devenu administrateur-directeur général de Colas Afrique à Cotonou, filiale de Bouygues, où il a supervisé plusieurs ouvrages emblématiques du paysage urbain béninois : la Place de l’Amazone, le boulevard de la Marina et les travaux liés à l’aéroport international de Cotonou. Il a également géré des crises opérationnelles complexes au Niger. Forbes Afrique l’avait récemment distingué parmi ses personnalités à l’honneur. Parallèlement à ses activités dans le BTP, il dispense des cours de leadership et de management de projets à l’École Polytechnique d’Abomey-Calavi.

Sa nomination traduit un changement de profil à la tête du portefeuille : Tonato était urbaniste et planificateur, issu des Nations Unies, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Alé est ingénieur de terrain formé dans les multinationales du BTP, habitué à la maîtrise d’ouvrage déléguée et à la conduite de chantiers à grande échelle dans des environnements contraints.

Un bilan Tonato difficile à égaler

José Didier Tonato, né à Grand-Popo, aura été l’un des ministres les plus durables et les plus visibles du régime Talon. En dix ans, il a piloté la transformation urbaine de Cotonou, avec le réaménagement de la voirie, le projet Asphaltage (plus de 1 000 kilomètres de routes en terre bitumées dans les villes secondaires), la restructuration des abords du port autonome et le lancement du programme de rénovation des quartiers précaires. Il avait en 2024 reçu le Prix des Nations Unies pour l’habitat au nom du Bénin, distinctions liées à la politique de résorption de l’habitat insalubre dans les communes lacustres. Son départ du Cadre de vie vers aucun autre portefeuille gouvernemental, (il quitte le gouvernement pour un rôle de conseiller du président) clôt une séquence de dix ans à la tête du département.

Le programme de rénovation des quartiers vulnérables qu’Alé dit vouloir poursuivre, intitulé officiellement Bénin Nokoué pour les zones lacustres et PRIQC pour les villes, demeure le chantier le plus coûteux en cours, avec un financement de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement dont les tranches restantes conditionnent la vitesse d’exécution des prochaines phases.