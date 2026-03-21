Bénin : Romuald Wadagni, candidat du parti au pouvoir, présente son projet de société (Vidéo)

À Cotonou, à sept jours du démarrage officiel de la campagne présidentielle, Romuald Wadagni, 49 ans, a rendu public son programme samedi. Soutenu par la majorité en place et présenté comme le successeur désigné du président Patrice Talon, il a détaillé les grands axes de son projet devant une assistance nombreuse.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean‑Luc Aplogan, on rapporte une salle comble au Palais des Congrès où les couleurs du candidat dominaient l’espace. Portraits et banderoles aux tons bleu et blanc accompagnaient la colistière annoncée, Mariam Talata.

Sur scène, Wadagni s’est exprimé sans notes ni prompteur, dans un registre entre conférence et meeting, maîtrisant longuement son intervention. Il a commencé par rappeler le bilan économique de la dernière décennie sous la présidence Talon, affirmant que le Bénin a su maintenir une croissance à plus de 7 % malgré les tensions internationales et les crises.

Fort de ce constat, il a expliqué vouloir transformer ces performances macroéconomiques en bénéfices concrets pour la population : réduction de la pauvreté, création d’emplois et ouverture de perspectives pour les jeunes. Pour y parvenir, il propose de scinder le pays en six pôles de développement — chacun centré sur l’agriculture, l’industrie, l’innovation ou le tourisme — et de suivre leur avancement lors de chaque conseil des ministres.

Accueil et soins sans délai à l’hôpital

Interpellé sur la santé, le candidat a suscité une forte réaction en annonçant la fin des refus de prise en charge pour raisons administratives ou de paiement. Selon lui, tout patient devra recevoir les premiers soins dès son arrivée, les formalités étant régularisées ensuite, l’urgence sanitaire primant sur les procédures.

La jeunesse présente a accueilli favorablement ses propositions sociales et économiques. Sur la gouvernance, Wadagni a insisté sur la nécessité de préserver les institutions et les libertés individuelles, tout en promettant d’engager un dialogue pour corriger les erreurs commises dans le passé.

À noter que le scrutin est fixé au 12 avril prochain : Wadagni et sa colistière n’auront pour adversaires qu’un ticket des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Le principal parti d’opposition, Les Démocrates, ne participera pas à la compétition après l’exclusion de son candidat par la Commission électorale nationale autonome (CENA).