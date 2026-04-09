Bénin : Romuald Wadagni annonce de nouvelles centrales pour +100 MW tous les deux ans (message)

Dans le cadre des campagnes pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026, le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata a diffusé un message de campagne centré sur la poursuite de la dynamique économique engagée au Bénin depuis plusieurs années. Le document met en avant les progrès réalisés en matière d’industrialisation, notamment à travers l’installation d’unités de transformation dans différentes zones du pays, dont Glo-Djigbé, Sèmè-Podji et Djougou. Ces investissements sont présentés comme ayant permis de renforcer la valeur ajoutée des productions agricoles telles que le coton, le cajou et le soja, tout en favorisant la création d’emplois.

Le message souligne également que ces résultats s’inscrivent dans une transformation plus large du secteur agricole, engagée depuis 2016, avec pour objectif d’améliorer les rendements et l’organisation des filières. Selon les auteurs, cette évolution a contribué à soutenir la croissance économique, désormais proche de 8 %, contre 1,8 % en 2015. Le duo insiste sur le choix stratégique de privilégier la transformation locale des matières premières, jugée plus bénéfique pour l’économie nationale que l’exportation de produits bruts.

Sur le plan des perspectives, la campagne du duo Wadagni–Talata met l’accent sur le renforcement de l’offre énergétique et l’amélioration du climat des affaires. Il est notamment prévu d’augmenter les capacités de production électrique, avec l’ajout progressif de nouvelles centrales afin de répondre aux besoins des ménages et des entreprises. Le projet inclut également la mise en place d’un fonds de développement industriel destiné à soutenir l’implantation d’unités de transformation dans d’autres localités.

Message de la Direction Nationale de Campagne

Ces dernières années, notre pays a réussi le pari de lancer son industrialisation par l’installation de nombreuses usines de transformation, notamment dans la zone industrielle de Glo-Djigbé, à Sèmè-Podji, à Djougou, etc. Cette politique qui génère des emplois et donne plus de valeur à certains de nos produits agricoles comme le coton, le cajou et le soja avant exportation, séduit ici et ailleurs. Mieux, nous produisons désormais au Bénin des vêtements de qualité qui sont vendus dans le monde.

Parce qu’elle est appréciée, nos concitoyens d’autres localités souhaitent que de telles usines soient implantées plus près d’eux. Des étrangers viennent s’inspirer du modèle béninois. Mais si cela a été possible en si peu de temps, c’est parce que nous avons travaillé, dès 2016, à rendre l’agriculture béninoise plus performante, mieux organisée, avec des rendements de plus en plus élevés.

Avec une telle dynamique et au regard des ambitions de modernisation du Bénin, d’amélioration de notre bien-être collectif et individuel, il n’aurait pas été cohérent, ni même responsable, de continuer à exporter nos productions à l’état brut. Nous savons en effet que plus les produits agricoles sont transformés sur place, plus cela favorise la création d’emplois et renforce l’économie. C’est grâce aux actions menées que le taux de croissance de notre économie, qui était de 1,8% en 2015, s’établit aujourd’hui à presque 8%.

Mais, pour réussir une véritable politique d’industrialisation, il faut encore que l’énergie électrique soit disponible en qualité et à un coût compétitif, et que l’environnement des affaires soit incitatif. Avec le duo Wadagni-Talata, nous allons donc renforcer l’attractivité du marché béninois par davantage de simplification des procédures et de mesures incitatives.

A ce propos, après avoir mis fin au délestage sauvage que connaissait le pays en 2016, nous avons réussi à produire nous-mêmes une partie substantielle de nos besoins en énergie grâce à la centrale thermique de Maria-Gléta et à des centrales photovoltaïques. Mieux, dans les années à venir, notre candidat a déjà planifié de construire de nouvelles centrales pour ajouter au moins 100 MW supplémentaires tous les deux ans à l’offre énergétique disponible, afin de satisfaire davantage les demandes des ménages et des entreprises.

Cela va favoriser la création de nouvelles unités industrielles accessibles aux producteurs dans plusieurs autres localités, grâce à un Fonds de développement industriel qui sera mis en place. Ceci passe par une agriculture encore plus robuste, avec des agriculteurs mieux protégés, qui gagnent plus d’argent et qui vivent mieux.

Nous vous invitons à sortir massivement le dimanche 12 avril pour voter le duo Wadagni-Talata, le duo qui nous garantit la poursuite de la dynamique de développement que connaît maintenant notre pays.

La Direction Nationale de Campagne