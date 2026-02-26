Bénin : quatre agents du CNHU-HKM devant le procureur pour des faits présumés de rançonnement

Quatre agents du service d’imagerie médicale du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou ont été présentés ce jeudi 26 février 2026 au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou. Ils sont soupçonnés d’avoir soutiré de l’argent à un usager en marge des tarifs officiels.

Quatre agents du service d’imagerie médicale du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) ont été conduits ce jeudi devant le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou. Ils sont poursuivis pour des faits présumés de rançonnement.

Selon les informations rapportées par Peace FM, l’affaire fait suite à la plainte d’un usager de nationalité étrangère. Ce dernier s’était rendu au service de radiologie pour réaliser des examens médicaux nécessaires à l’opération chirurgicale de son enfant, victime d’un accident.

Sur place, alors qu’il souhaitait régler les frais à la caisse de l’hôpital, il aurait été orienté vers un agent à qui il a remis la somme de 30 000 FCFA, sans reçu. L’agent aurait affirmé qu’il se chargerait lui-même du paiement. Plus tard, en se renseignant auprès d’un autre employé du service, l’usager découvre que le coût officiel de l’examen était de 18 000 FCFA. Il estime alors avoir payé un montant largement supérieur aux tarifs en vigueur.

Indigné, le plaignant saisit la ligne verte du ministère de la Santé pour dénoncer les faits. Il propose également de collaborer avec les autorités, indiquant qu’un nouveau rendez-vous était prévu pour un examen complémentaire.

Une opération de vérification est alors organisée. Le jour convenu, l’usager se présente au rendez-vous. Selon les sources hospitalières, les agents impliqués auraient reproduit le même mode opératoire. Une équipe de la direction de l’hôpital, mobilisée pour la circonstance, intervient sur place. Les agents interpellés n’auraient pas été en mesure de présenter des reçus correspondant aux actes réalisés.

À l’issue d’une audition qui s’est prolongée tard dans la nuit au commissariat du 12ᵉ arrondissement de Cotonou, quatre agents ont été mis à la disposition de la justice. L’un d’eux a été placé en garde à vue. Ils doivent désormais répondre des faits qui leur sont reprochés devant le parquet.

Une enquête est en cours pour déterminer s’il s’agit d’initiatives individuelles ou d’un système plus organisé au sein du service concerné. Du côté du ministère de la Santé, des instructions auraient été données aux responsables des formations sanitaires afin de renforcer les contrôles internes et de lutter contre toute pratique illégale.