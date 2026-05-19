Julie Depardieu a perdu son permis de conduire pour quelques petits excès

Julie Depardieu, comédienne reconnue et visage emblématique de plusieurs rôles à la télévision française, a récemment fait une confidence surprenante lors d’une interview sur RTL. Elle a révélé avoir perdu son permis de conduire à cause de petits excès au volant, notamment pour des dépassements de vitesse minimes. Cette information a suscité l’attention, d’autant plus que l’actrice partage également sa méthode peu banale pour gérer le stress en voiture, qui consiste à écouter de la musique classique, en particulier Mozart, via une enceinte puissante. Ce témoignage offre un éclairage inédit sur l’attitude de Julie Depardieu au volant et interpelle sur la manière dont certains conducteurs gèrent la pression de la route.

Le 12 mai dernier, le grand retour de la série « Alexandra Ehle » sur France 3 a réuni 3 861 000 téléspectateurs, marquant un franc succès avec 22,3 % de parts de marché. Julie Depardieu y incarne Alexandra Ehle, une médecin légiste de l’institut médico-légal de Bordeaux, rôle qu’elle assume depuis plusieurs saisons avec un engouement constant du public. Lors de son passage dans l’émission « On refait la TV » animée par Jade et Eric Dussart, l’actrice de 52 ans s’est exprimée sur divers aspects de sa vie professionnelle et personnelle, y compris son rapport à la conduite automobile.

Plusieurs fois provocatrice de pertes de points, Julie Depardieu a admis avoir passé plusieurs stages de récupération de points avec humour et bonne humeur, évoquant notamment un moment partagé avec l’actrice Ludivine Sagnier. « On n’arrêtait pas de rigoler. On était comme à l’école », a-t-elle raconté. Elle souligne toutefois qu’elle n’aborde pas la conduite de manière négligente, précisant qu’elle ne commet pas d’infractions graves comme le fait de griller des feux rouges ou d’utiliser son téléphone au volant. Les points perdus sont liés à des excès de vitesse très faibles, à peine cinq ou dix kilomètres-heure au-dessus de la limite.

Julie Depardieu et sa manière originale de gérer le stress en voiture

Face aux désagréments souvent rencontrés sur la route, tels que les embouteillages ou les comportements agressifs des autres automobilistes, Julie Depardieu a développé une stratégie originale pour rester calme. Elle a confié qu’elle emploie la musique de Mozart diffusée par une enceinte puissante dans sa voiture pour « calmer l’assistance ». Sans casque, elle peut ainsi diffuser l’ambiance apaisante de la musique classique à l’intérieur du véhicule, ce qui contribue à réduire son stress et à maintenir une conduite plus sereine. Concernant la légalité de cette pratique, l’actrice assure qu’elle respecte les règles du code de la route en la matière et estime que cette méthode ne peut que faire du bien.

Cette approche révèle un aspect méconnu de la personnalité de Julie Depardieu, qui, malgré ses petits excès routiers, s’efforce de conscientiser sa responsabilité sur la route. Son témoignage s’inscrit dans un contexte où la sécurité routière reste un enjeu majeur en France, avec de nombreux conducteurs soumis au stress quotidienement. Quel que soit le niveau d’expérience au volant, trouver des moyens efficaces de gérer son stress est une problématique partagée par beaucoup.