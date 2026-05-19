Helena Bailly raconte avoir été éclipsée par Tom Cruise au Festival de Cannes

Helena Bailly, révélée par la Star Academy, a raconté à Brut les coulisses moins attendues de ses montées des marches au Festival de Cannes, évoquant préparation esthétique, sources d’inspiration et une expérience l’an dernier où la présence de Tom Cruise a complètement détourné l’attention du public. La jeune chanteuse, invitée cette année pour la projection de Karma de Guillaume Canet avec Marion Cotillard, détaille comment la visibilité sur le tapis rouge peut basculer en un instant et comment elle gère ces aléas médiatiques.

Depuis sa participation à la Star Academy, Helena Bailly est devenue une figure montante de la scène musicale française et multiplie les apparitions médiatiques. Dans l’interview accordée à Brut, elle est revenue sur ses choix de tenue et de coiffure, leurs enjeux personnels et professionnels, et sur la manière dont elle puise ses inspirations. Elle a rappelé les contraintes particulières du festival, où le vent, les photographes et la concurrence pour les regards imposent des arbitrages esthétiques précis.

Concernant sa tenue, Helena a évoqué la robe qu’elle portait l’an dernier, une pièce qui laissait peu de place aux zones d’ombre : « robe hyper moulante où on voyait toutes [mes] formes et donc certains de [mes] complexes », a-t-elle confié, ajoutant aussitôt : « Je l’ai fait et je me trouvais très jolie dans cette robe et dans ce glam. » Pour l’édition suivante, sa préparation était plus étudiée : un chignon travaillé, « pas trop parce qu’il y a du vent », quelques mèches pour encadrer le visage et une recherche d’inspiration largement alimentée par Pinterest, outil qu’elle cite comme central pour ses ongles, son maquillage et ses looks.

Tom Cruise, le rival involontaire sur le tapis rouge

Helena Bailly a également décrit sans détour l’épisode où la star américaine a attenué sa visibilité sur la croisette. Alors qu’elle venait de commencer sa montée des marches, Tom Cruise est arrivé juste derrière elle pour la promotion de Mission : Impossible. Résultat : « Là, vraiment, je peux te dire que tous les regards ont fait ‘nion’ et je n’existais plus », rapporte-t-elle, mimant le mouvement collectif des photographes et du public se tournant vers la superstar.

La chanteuse n’a pas cherché à dramatiser l’anecdote, soulignant plutôt le caractère imprévisible de ces moments et la nécessité d’en accepter les aléas. Dans l’entretien, elle résume une réalité rarement assumée publiquement : « Parfois il n’y a pas de regard. Parfois, tu n’es personne. Vraiment parfois, les gens sont en mode : ‘Allez, avance’. Et ça, on n’en parle pas assez. »

Sur le plan artistique, Helena mentionne aussi des influences plus larges, notamment la chanteuse suédoise Zara Larsson, qu’elle admire pour sa capacité à enchaîner chorégraphies, buzz et directions artistiques au bon moment : « Une choré, un buzz, les bonnes chansons, la bonne DA au bon moment et aujourd’hui, tout le monde veut être elle », a-t-elle commenté. Dans cet esprit, ses préparatifs pour Cannes combinent image maîtrisée et recherche d’affirmation personnelle, avec une attention aux détails — coiffure, maquillage et tenue — pour tenter de conjuguer visibilité et confort sur le tapis.