Bénin – Navire AK MASHA: le procureur spécial près la Criet, Mario Mètonou recadre les «inexactitudes»

Dans un communiqué publié ce mercredi 5 août 2025, le procureur spécial près la CRIET, Mario Elonm Mètonou, est monté au créneau pour dénoncer les « inexactitudes » qui circulent sur les réseaux sociaux à propos du procès du navire AK MASHA. Il rappelle le déroulement de l’affaire, les fondements juridiques des poursuites engagées et les peines encourues pour tentative d’influence sur la justice.

Le ministère de la Justice et de la Législation a rompu le silence face à la vague de commentaires en ligne entourant l’affaire du navire AK MASHA, intercepté fin décembre 2024 dans les eaux béninoises.

« Depuis quelques jours, des publications sur les réseaux sociaux commentent une procédure, jugée par la CRIET, qui met en cause huit membres de l’équipage du navire AK MASHA, poursuivis pour contrebande, recel et blanchiment de capitaux», a réagi avec. fermeté le procureur

Selon le communiqué, ces publications sont jugées non seulement erronées, mais aussi préjudiciables au bon fonctionnement de la justice. Pour lui, « ces publications sont truffées d’inexactitudes […] et constituent une immixion dans le fonctionnement de la justice. » et une mise au point devenue nécessaire tant la désinformation semble gagner du terrain.

Une affaire sensible scrutée à l’international

Le navire AK MASHA, battant pavillon étranger, avait été repéré le 31 décembre 2024 alors que son système d’identification automatique (AIS) était désactivé.

Cette infraction maritime a alerté les autorités béninoises, d’autant que l’itinéraire du bâtiment entre Rouen et Lagos était émaillé de coupures de signal et de « communications suspectes ». Une plainte déposée dans le cadre de ces anomalies a conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire.

À l’issue de l’enquête, un jugement a été rendu le 28 avril 2025. Il s’est soldé par la condamnation de certains membres de l’équipage, la libération d’autres, et surtout la confiscation du navire au profit de l’État béninois. Toutefois, les prévenus ayant interjeté appel, l’affaire est encore pendante. « L’affaire a été examinée le 4 août 2025 […] et mise en délibéré pour le 20 octobre 2025 », précise le communiqué.

Le parquet prévient, des sanctions annoncées

Face à ce climat de polémique, le Parquet spécial de la CRIET rappelle que la loi béninoise ne tolère aucune tentative d’influence publique sur les affaires judiciaires. L’article 279 du Code pénal est clair à ce sujet.

« Toute déclaration publique de nature à influencer le cours normal d’une instance est punie d’une peine de six (6) à douze (12) mois d’emprisonnement et/ou d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) FCFA. »

Dans son communiqué, le procureur spécial près la Criet, Mario Mètonou a invité implicitement les citoyens à faire preuve de retenue et de responsabilité dans leurs prises de parole en ligne concernant cette affaire sensible.

Selon lui, le respect du principe de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice doit demeurer la règle.