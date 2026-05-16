Eurovision 2026 : Laurence Boccolini adresse un message fort après avoir été remplacée par Camille Cerf

Ce samedi 16 mai, la 70e édition du concours Eurovision de la chanson a été retransmise en direct sur France 2, marquant une étape importante de ce rendez-vous musical européen devenu incontournable. Pour Laurence Boccolini, figure emblématique du service public, cette soirée revêt un caractère particulier. L’animatrice, qui commentait habituellement l’Eurovision depuis 2021 aux côtés de Stéphane Bern, n’a pas assuré cette année la présentation du concours. En effet, Camille Cerf, ancienne Miss France, a pris sa place pour co-animer l’événement, après que Boccolini a quitté France Télévisions à la suite de son éviction d’un autre programme.

Malgré cette situation, Laurence Boccolini a suivi de près le concours depuis son domicile, accompagnée de sa fille Willow. Passionnée d’Eurovision, elle a notamment porté une attention particulière à la prestation de Monroe, une jeune artiste de 17 ans. Monroe a offert une performance remarquable, mêlant audace et maîtrise vocale, et suscitant l’intérêt des spectateurs et des professionnels.

La relève au sein de la présentation du concours a ainsi été assurée par Camille Cerf, qui co-pilote cette soirée avec Stéphane Bern. Cette nomination s’inscrit dans une série de changements au sein des équipes de France Télévisions, entraînants des remaniements dans la programmation et la présentation des grands événements culturels.

Laurence Boccolini adresse son soutien à Monroe lors du concours Eurovision

Sur son compte Instagram, Laurence Boccolini a tenu à exprimer tout son soutien à la jeune chanteuse Monroe. L’animatrice a publié un message empreint d’encouragement : « Tous mes vœux de force et de réussite à Monroe ce soir ! Je sais la pression de ce concours et l’énergie que les artistes y mettent depuis des jours ! Enjoy cette soirée car c’est avant tout un grand show où la musique et les artistes se rencontrent pour le meilleur. » Ce message souligne la connaissance intime qu’a Boccolini de l’intensité du concours, elle qui a longtemps accompagné cette compétition musicale en direct à la télévision.

Dans le classement des bookmakers, Monroe ne figure pas parmi les favorites pour remporter cette 70e édition. Alors qu’elle avait enregistré une position dans le top 5 auparavant, sa cote a chuté et elle occupe désormais la dixième place. Les principaux prétendants au titre cette année sont l’Australie, la Grèce, la Bulgarie, Israël, et surtout la Finlande. Cette dernière bénéficie d’une attention particulière après avoir obtenu une dérogation spéciale autorisant leurs musiciens à jouer du violon en direct sur scène. Linda Lampenius et Pete Parkkonen, les représentants finlandais, ont ainsi suscité un engouement notable parmi le public et les critiques.

L’Eurovision continue à être un rendez-vous où s’entremêlent talents émergents et artistes confirmés, dans une compétition mêlant diversité musicale et performance scénique. La 70e édition, diffusée ce samedi soir, s’inscrit dans la longue tradition de ce concours continental qui réunit chaque année des millions de téléspectateurs à travers l’Europe et au-delà.