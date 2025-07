Bénin: levée de l’interdiction d’exportation des produits vivriers

- Publicité-

Les acteurs des filières agricoles et commerciales peuvent désormais reprendre leurs activités d’exportation. Le gouvernement béninois a levé, depuis le 23 juin 2025, les mesures d’interdiction portant sur la sortie des produits vivriers tels que le maïs, le manioc, le gari ou encore la farine du manioc , conformément aux textes réglementaires en vigueur.

C’est à travers un communiqué signé par le Secrétaire général adjoint du ministère de l’Industrie et du Commerce que la décision a été rendue publique. Elle marque la fin d’un régime de restriction mis en place depuis plus d’un an, dans le but de sécuriser l’approvisionnement du marché national.

L’interdiction, instaurée par l’arrêté n°2024 051/MIC/MAEP/MEF/DC/SGM/DGD/DCI/SA en date du 7 juin 2024, visait à prévenir les risques de pénurie alimentaire et à stabiliser les prix des produits de première nécessité.

Elle intervenait dans un contexte de flambée des prix des denrées alimentaires et de fortes tensions sur la sécurité alimentaire dans la sous-région ouest-africaine.

Afin de garantir le bon déroulement de la reprise des exportations, la police républicaine a été instruite pour accompagner les opérations sur le terrain, notamment dans les zones frontalières et les corridors d’exportation. Les autorités rappellent cependant que les acteurs concernés doivent se conformer strictement aux dispositions réglementaires en vigueur.

Cette levée est perçue comme un signal positif pour les opérateurs économiques, notamment les coopératives agricoles, les commerçants et les exportateurs, qui espèrent un regain d’activité après une longue période de blocage.