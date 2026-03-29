Bénin: les propositions de Romuald Wadagni sur l’agriculture, l’industrialisation et la croissance

Dans la perspective de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le candidat Romuald Wadagni inscrit son projet dans la continuité des réformes économiques engagées ces dernières années, avec un accent particulier sur l’industrialisation et la transformation locale des produits agricoles. Selon lui, le pays a déjà amorcé un tournant décisif grâce à l’installation d’unités de transformation dans plusieurs zones industrielles, permettant de créer de la valeur ajoutée autour de filières comme le coton ou le soja, tout en générant des emplois.

Le candidat met en avant les résultats obtenus depuis 2016, notamment l’amélioration des performances agricoles et la progression notable de la croissance économique, passée d’environ 1,8 % à près de 8 % aujourd’hui. Cette dynamique, soutient Romuald Wadagni, a permis au Bénin de se positionner comme un modèle en matière de transformation industrielle en Afrique, avec une production locale de biens, y compris des textiles, désormais exportés vers plusieurs marchés internationaux.

Pour consolider cette trajectoire, le projet du candidat repose sur le renforcement de l’environnement des affaires et l’amélioration de l’attractivité du pays. Il prévoit notamment des mesures de simplification administrative et la mise en place de dispositifs incitatifs pour encourager l’investissement. Par ailleurs, la création de pôles de développement régionaux, dotés de “packs industriels”, vise à rapprocher les unités de transformation des zones de production agricole et à étendre les opportunités industrielles à l’ensemble du territoire.

La question énergétique constitue également un pilier central de son programme. Romuald Wadagni souligne les progrès réalisés dans la réduction des délestages et le développement des capacités de production électrique, notamment grâce aux centrales thermiques et solaires. À moyen terme, il ambitionne d’augmenter régulièrement l’offre énergétique, avec un objectif de +100 MW tous les deux ans, afin de soutenir la croissance industrielle et répondre à la demande croissante des ménages et des entreprises.

Enfin, le candidat défend une vision intégrée du développement, articulant industrialisation et modernisation agricole. À travers la création d’un fonds de développement industriel et le renforcement de la protection des agriculteurs, il entend consolider les revenus ruraux et améliorer les conditions de vie. S’inscrivant dans une logique de continuité, Romuald Wadagni appelle les électeurs à soutenir son projet pour poursuivre et amplifier la dynamique économique engagée, en misant sur une croissance durable et inclusive.