Accueil Conseil des ministres Bénin: les nominations prononcées en conseil des ministres au ministère de l’économie et dans 5 autres ministères

Bénin: les nominations prononcées en conseil des ministres au ministère de l’économie et dans 5 autres ministères

Réuni en conseil des ministres ce mercredi 2 Septembre 2026 sous la présidence effective du chef du président Romuald Wadagni, le gouvernement a prononcé plusieurs nominations dans divers ministères. Trouvez ci-dessous la liste intégrale des personnes nommées ce mercredi au ministère de l’économie, au ministère en charge du microfinance, au ministère de la communication en charge des médias, au ministère des petites et moyennes entreprises, .

Personnalités dans cet article Romuald Wadagni

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

Gouvernement du Bénin en Conseil des Ministres, @: ssggouvbenin