Bénin: les nominations prononcées en conseil des ministres au ministère de l’économie et dans 5 autres ministères
Réuni en conseil des ministres ce mercredi 2 Septembre 2026 sous la présidence effective du chef du président Romuald Wadagni, le gouvernement a prononcé plusieurs nominations dans divers ministères. Trouvez ci-dessous la liste intégrale des personnes nommées ce mercredi au ministère de l’économie, au ministère en charge du microfinance, au ministère de la communication en charge des médias, au ministère des petites et moyennes entreprises, .
SOMMAIRE
- Nomination au ministère des finances
- Nomination au ministère en charge des Finances et de la Microfinance
- Nomination au ministère de la Communication, en charge des Médias
- Nomination Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation Professionnelle
- Nomination au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement durable
- Nomination au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale
Nomination au ministère des finances
- Au ministère de l’Economie et des Finances
Directeur général de l’Agence nationale de la Protection sociale
Monsieur Alatin Maxime P. AKPLOGAN
Coordonnateur national de Suivi des Programmes économiques et financiers
Monsieur Pierrot SEGO
Nomination au ministère en charge des Finances et de la Microfinance
Directeur de Cabinet
Monsieur Charles Constant N. YEHOUENOU
Secrétaire général du ministère
Monsieur Kodjovi DJOSSOU
Conseiller technique à la Microfinance et à l’Inclusion financière
Monsieur Adam DENDE AFFO
Directeur général du Secteur financier
Monsieur Philippe DAHOUI
Directeur général de la Microfinance et de l’Inclusion financière
Monsieur Brice Russell DANSOU
Directeur général adjoint de la Microfinance et de l’Inclusion financière
Monsieur Conrad GLONOU
Secrétaire général de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières
Monsieur Wilfried P. HOUEDOKOU
Nomination au ministère de la Communication, en charge des Médias
Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances
Monsieur Charaf-Dine GADO
Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances
Madame Dogboui Euphrasie TCHIKE
Nomination Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation Professionnelle
Conseiller technique aux Petites et Moyennes Entreprises et à l’Entreprenariat
Monsieur Axe
Nomination au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement durable
Secrétaire général du ministère
Monsieur Bertin BOSSOU
Conseiller technique juridique
Monsieur Juriph TOKPO
Conseiller technique à l’Intelligence artificielle
Monsieur Termyl YAHOUEDEOU
Conseiller technique au Développement durable
Madame Pulchérie DONOUMASSOU SIMEON
Conseiller technique à la Construction et à l’Urbanisme
Monsieur Victor ANANOUH
Conseiller technique aux Infrastructures et aux Transports
Monsieur Didier YAYI
Directeur général de l’Agence béninoise de l’Environnement
Monsieur Jean DOSSOUMON
Directeur général de la Construction et de l’Habitat
Monsieur Ismaïl YASSO
Nomination au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale
Directrice de Cabinet
Madame Mireille GUEDOU MADODE
Secrétaire général du ministère
Monsieur Crespin GUIDI
Secrétaires généraux des départements ainsi qu’il suit :
- Alibori
Monsieur Isaac GUERA YAROU
- Atacora
Monsieur Bèdé Prudence N’PO KOUYINAMPOU
- Borgou
Monsieur Yazizou IDRISSOU
- Collines
Monsieur Didier ATCHOU
- Couffo
Monsieur Sètodji Nestor KEKOU
- Donga
Monsieur Saka Abdou Maguidi GBERE KORA
- Littoral
Monsieur K. D. Gaston SOSSOU
- Mono
Monsieur Mahoulé Herman Raphaël AZANMASSO-PIERRE
- Ouémé
Monsieur C. M. Patrick HINNOU
- Plateau
Monsieur Théophile KPANON
- Zou
Monsieur Nonvidé Rodrigue MICHOWADOU
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