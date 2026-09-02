À Jérusalem, les autorités congolaises et israéliennes renforcent leur coopération

Félix Tshisekedi a rencontré à Jérusalem les dirigeants israéliens pour une visite de travail centrée sur la sécurité, l'agriculture et les technologies, un partenariat qui comporte aussi un volet sécuritaire discret.

Le président congolais Félix Tshisekedi a quitté Israël, mercredi 2 septembre 2026, au terme d’une visite de travail de trois jours lors de laquelle il a rencontré, à Jérusalem, le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Kinshasa et Tel-Aviv ont affiché leur volonté d’approfondir une relation déjà ancienne, avec un accent particulier sur la sécurité, l’agriculture et les technologies.

C’est à l’invitation du président Isaac Herzog que Félix Tshisekedi a effectué ce deuxième déplacement en Israël depuis son arrivée au pouvoir. Au-delà des déclarations d’amitié, les deux pays disent vouloir désormais passer à des projets concrets.

Il s’agissait d’une visite de réciprocité : le chef de l’État israélien s’était lui-même rendu à Kinshasa en novembre 2025. À Jérusalem, Isaac Herzog a insisté sur la proximité politique entre les deux pays : « Les relations que nous entretenons avec la RDC sont extrêmement importantes pour nous. Elles sont très, très bonnes », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous coopérons et travaillons ensemble dans de très nombreux domaines. Nous apprécions votre soutien à Israël, monsieur le Président, sur la scène internationale, et cette visite témoigne de la profondeur et de l’importance de ces relations. »

Avec Isaac Herzog, puis avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou, Félix Tshisekedi a évoqué la sécurité et la défense, mais aussi l’agriculture, l’énergie, les infrastructures et les hautes technologies. « Notre ambition est claire : bâtir un partenariat plus structuré, plus concret et davantage tourné vers des résultats au bénéfice de nos deux peuples », a déclaré le président congolais, précisant avoir également échangé avec ses hôtes sur les principales questions internationales et régionales, ainsi que sur les défis de paix et de sécurité auxquels les deux pays sont confrontés.

Le président congolais a par ailleurs indiqué que la situation sécuritaire et humanitaire dans l’est de la RDC avait été abordée durant sa visite. « J’ai réaffirmé l’attachement indéfectible de mon pays à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international », a-t-il ajouté. Sur le Moyen-Orient, Félix Tshisekedi a réaffirmé son attachement à la sécurité d’Israël, tout en appelant à protéger les civils, à respecter le droit international et à maintenir la voie du dialogue.

Un partenariat qui comporte déjà un volet sécuritaire

Au-delà des secteurs de coopération officiellement évoqués à Jérusalem, la relation entre Kinshasa et Tel-Aviv comporte déjà un volet sécuritaire, selon des informations rapportées par RFI citant plusieurs sources concordantes. Depuis 2024, des prestataires israéliens participeraient à la protection du président congolais et à la formation de membres de la Garde républicaine ; des conseillers israéliens auraient également formé deux bataillons congolais de forces spéciales. Aucun contrat précis n’a toutefois été annoncé publiquement à l’issue de la visite.

Cette relation comporte aussi un enjeu diplomatique dans le contexte des tensions entre la RDC et le Rwanda. Israël soutient la médiation américaine entre Kinshasa et Kigali, et la mise en œuvre de l’accord signé à Washington a été évoquée avec la délégation congolaise. Dans le même temps, l’État hébreu entretient également des relations avec le Rwanda, un point qui illustre la complexité des équilibres diplomatiques dans la région des Grands Lacs.