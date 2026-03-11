Accueil Société Bénin : les nominations du conseil des ministres du 11 mars 2026

Bénin : les nominations du conseil des ministres du 11 mars 2026

Réuni en conseil des ministres ce mercredi 11 mars 2026 au Palais de la Marina, le président de la République Patrice Talon a procédé à des nominations au ministère de l’Economie et des Finances ; au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon PH: Présidence Bénin