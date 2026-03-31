Bénin : les Guépards s’imposent contre la Guinée (1-0) après leur succès face au Liberia

Les Guépards du Bénin enchaînent les résultats positifs lors de cette fenêtre internationale de mars 2026. Opposée à la Guinée en match amical le 31 mars, la sélection béninoise s’est imposée sur le score de 1–0, confirmant ainsi sa bonne dynamique après un premier succès acquis quelques jours plus tôt face au Liberia.

En déplacement, les hommes de Gernot Rohr ont livré une prestation sérieuse face à une équipe guinéenne combative. Dans une rencontre globalement équilibrée, c’est Steve Mounié qui a fait la différence en inscrivant l’unique but de la partie à la 33ᵉ minute.

Bien servi dans la surface, l’attaquant béninois a su concrétiser l’une des rares occasions franches de son équipe, permettant aux Guépards de prendre l’avantage. Malgré quelques tentatives adverses en seconde période, le Bénin a su conserver son avance grâce à une organisation défensive rigoureuse.

Avant cette rencontre, le Bénin avait déjà lancé sa série de matchs amicaux par une victoire face au Liberia, le 27 mars au Maroc. Dans un match plus poussif, les Guépards avaient dû attendre les derniers instants pour faire la différence.

C’est Tosin Aiyegun qui avait endossé le rôle de héros en inscrivant le but décisif, offrant ainsi une courte mais précieuse victoire (1–0). Ce succès, bien que laborieux dans le contenu, avait permis à l’équipe de démarrer sur une note positive.

Une dynamique positive à confirmer

Avec deux victoires consécutives sur le même score (1–0), les Guépards affichent une efficacité certaine, même si leur marge reste étroite. Ces résultats permettent au sélectionneur Gernot Rohr de poursuivre son travail de construction, en testant différentes options et en renforçant la cohésion du groupe.

À l’approche des prochaines échéances officielles, notamment les qualifications pour la CAN 2027, ces matchs amicaux constituent une étape importante dans la montée en puissance de la sélection béninoise. Si des ajustements restent nécessaires sur le plan du jeu, le Bénin peut néanmoins se satisfaire de sa solidité défensive et de sa capacité à faire la différence dans les moments clés.