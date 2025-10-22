Bénin: les grandes décisions du conseil des ministres du 22 octobre
Le gouvernement de la rupture a tenu ce mercredi 22 octobre 2025 son conclave hebdomadaire. Ci_dessous le condensé des dossiers examinés.
𝙂𝙍𝘼𝙉𝘿𝙀𝙎 𝘿𝙀𝘾𝙄𝙎𝙄𝙊𝙉𝙎 𝘿𝙐 𝘾𝙊𝙉𝙎𝙀𝙄𝙇 𝘿𝙀𝙎 𝙈𝙄𝙉𝙄𝙎𝙏𝙍𝙀𝙎 𝘿𝙐 22 𝙊𝘾𝙏𝙊𝘽𝙍𝙀 2025
𝗠𝗘𝗦𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘𝗦
●Transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi relative à l’industrie du cinéma et de l’image animée en République du Bénin ;
●Attributions, organisation et fonctionnement de la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse ;
●Attributions, composition et fonctionnement du Conseil de discipline dans les Forces armées béninoises ;
●transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi modifiant et complétant la loi n°2020-09 du 23 avril 2020 portant création, missions, organisation et fonctionnement du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin ;
●institution, organisation et fonctionnement du mécanisme de financement de l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels en République du Bénin.
𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦
●Mise à disposition de ressources au profit de l’Agence béninoise de la Protection civile ;
●Construction d’infrastructures socio communautaires et de sécurité dans les localités frontalières du Bénin ;
●Construction de cinq Lycées Scientifiques et d’une Ecole Normale Supérieure au Bénin ;
●Indemnisation des personnes affectées par le projet d’aménagement et de bitumage de la route Banikoara-Kérémou-Frontière du Burkina Faso.
𝗠𝗘𝗦𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗩𝗜𝗗𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘𝗦
Nominations au ministère du Travail et de la Fonction publique