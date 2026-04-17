Le Bénin émet un deuxième mandat d’arrêt contre Kemi Seba

La justice béninoise a lancé un second mandat d’arrêt contre Kemi Seba. Arrêté en Afrique du Sud, l’activiste est désormais visé par une procédure d’extradition.

Déjà visé par un premier mandat d’arrêt, Kemi Seba fait désormais l’objet d’un second mandat émis par les autorités béninoises. Selon les informations de RFI, ces poursuites concernent des faits présumés de « blanchiment d’argent » et « d’apologie de crime ». Recherché depuis plusieurs mois, Kemi Seba a été interpellé le 13 avril 2026 à Pretoria, en Afrique du Sud.

À la suite de cette arrestation, les autorités béninoises ont engagé une procédure d’extradition. Une demande officielle a été transmise aux autorités sud-africaines afin d’obtenir son transfert vers le Bénin. Dans ce cadre, une délégation béninoise de haut niveau a été dépêchée en Afrique du Sud pour suivre le dossier. Elle serait composée, selon la même source, des ministres en charge des Affaires étrangères et de la Justice.

De son côté, la police sud-africaine a indiqué que l’arrestation de l’activiste est liée à des « faits présumés de facilitation d’entrée illégale au Zimbabwe via le fleuve Limpopo ». La décision finale revient maintenant à la justice sud-africaine, qui doit se prononcer sur la demande du Bénin.