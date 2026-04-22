« Le ciel fait nos palabres », Wilfried Houngbédji évoquant le dossier de l’interpellation de Kemi Séba

​« Le ciel fait nos palabres » : Wilfried Houngbédji réagit à l’arrestation de l’activiste en Afrique du Sud.

​ À l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 22 avril, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a commenté avec ironie l’interpellation de l’activiste panafricaniste Kemi Seba en Afrique du Sud. Entre fermeté judiciaire et sens de la formule, Cotonou prépare activement le terrain pour un face-à-face devant les tribunaux.

​Pour le gouvernement béninois, l’arrestation de Stellio Gilles Robert Capo Chichi (alias Kemi Seba) n’est pas qu’un simple fait divers international, c’est une opportunité judiciaire. Fidèle à son style imagé, Wilfried Houngbédji a lancé un cinglant : « Le ciel lui-même fait nos palabres », suggérant que le destin semble enfin s’aligner sur les attentes de la justice béninoise.

​Au-delà de la métaphore, le message est clair : la République attend son détracteur. Le porte-parole a confirmé que le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) est déjà à la manœuvre pour rendre possible son extradition.

​Des « affabulations » à la barre

​Le grief principal de Cotonou ne porte pas sur des querelles de personnes, mais sur la défense de l’image de la nation. Le porte-parole du gouvernement béninois a insisté sur la gravité des propos tenus par l’activiste ces dernières années.

Cotonou évoque notamment des déclarations jugées dangereuses pour la sécurité nationale, des accusations répétées contre les institutions béninoises…

Le gouvernement souhaite que l’activiste transforme ses vidéos sur les réseaux sociaux en preuves tangibles devant un juge.