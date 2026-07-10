Léa Salamé harcelée pour ses choix vestimentaires au 20 heures de France 2

Depuis ses débuts à la présentation du journal de 20 heures sur France 2, Léa Salamé fait face à une vague de critiques tant sur son style d’animation que sur ses choix vestimentaires. La journaliste, qui s’est imposée depuis plusieurs années comme une figure incontournable du paysage télévisuel français, se retrouve au centre d’un débat public particulièrement suivi sur les réseaux sociaux. Ses tenues, notamment le port fréquent du pantalon, suscitent des réactions polarisées de la part des téléspectateurs, certains remettant en question son apparence plus que son professionnalisme.

Cette polémique intervient après un début de saison marqué par une attention renforcée autour de sa manière de présenter le journal. Les critiques ont notamment ciblé des moments jugés maladroits lors de la présentation ainsi qu’une interview considérée trop indiscrète, lesquels ont alimenté les discussions sur les forums et plateformes sociales. Au-delà du contenu journalistique, Léa Salamé se retrouve ainsi confrontée à une pression inhabituelle portée sur son apparence, un phénomène révélateur des attentes parfois contradictoires posées sur les personnalités médiatiques au féminin.

La journaliste, dont la carrière s’est illustrée sur plusieurs chaînes d’information en continu avant de gagner en notoriété grâce à l’émission « On n’est pas couché », continue néanmoins de bénéficier d’une place de choix au sein de France 2. En plus du journal de 20 heures, elle anime plusieurs programmes d’actualité, dont « Vous avez la parole », « On est en direct » et « Quelle époque! », confirmant ainsi son statut d’animatrice emblématique du groupe audiovisuel public.

Léa Salamé répond à ses détracteurs sur les réseaux sociaux

Face aux remarques critiques sur son look, Léa Salamé s’est finalement exprimée directement auprès de ses détracteurs via ses comptes sociaux. Dans une vidéo publiée récemment, elle a lu à haute voix certains commentaires ciblant son choix vestimentaire, notamment des reproches formulés par un internaute, Mickael, qui regrettait qu’elle ne porte jamais de jupe lors de la présentation du journal.

La journaliste a alors répondu avec fermeté : « Cher Mickael, vous qui commentez toutes mes vidéos en expliquant qu’il faut que je mette des jupes sinon il faut zapper parce que je ne suis pas en jupe, sachez qu’on est en 2026 et je crois qu’une femme a le droit d’être en pantalon si elle est plus à l’aise. » Elle a précisé que le pantalon, et plus particulièrement le jean qu’elle portait ce jour-là, lui permettait de se sentir plus confortable à l’antenne, pointant ainsi du doigt les réflexions superficielles basées sur des critères vestimentaires plutôt que sur ses compétences professionnelles.

Cette réponse souligne l’importance qu’accorde la journaliste à son confort personnel et à la liberté de choix dans sa manière de se vêtir, rejetant ainsi les normes implicites qui pèsent sur les femmes évoluant dans les médias. Léa Salamé affiche ainsi un engagement pour une image moderne et émancipée, incarnant une certaine forme de résistance aux jugements basés sur l’apparence.

Maintien de Léa Salamé à l’antenne malgré les rumeurs

Parallèlement à ces débats, des rumeurs ont circulé ces dernières semaines concernant un possible départ de Léa Salamé de la présentation du journal de 20 heures. Ces spéculations faisaient notamment référence à la candidature annoncée de son compagnon, Raphaël Glucksmann, à l’élection présidentielle de 2027, laissant entendre que sa position pourrait être compromise en raison de cette proximité politique.

Cependant, Jean-Baptiste Marteau, qui assure le rôle de joker pour Léa Salamé, a récemment démenti ces allégations. Dans un entretien accordé à la rédaction du Buzz TV, il a affirmé : « Je peux vous dire une chose, c’est que quoi qu’il se passe dans les semaines qui viennent, Léa Salamé restera titulaire du journal de 20 heures de France 2 dans les mois et la saison prochaine. » Cette déclaration apporte un éclairage officiel sur la situation, confirmant la stabilité de la journaliste au sein de la chaîne dans un contexte médiatique souvent instable.