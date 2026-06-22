Bénin: le calendrier des corrections et des résultats du Baccalauréat 2026 officiellement dévoilé

Les épreuves écrites de l’examen du Baccalauréat, session de juin 2026, se sont achevées le jeudi 18 juin dernier sur toute l’étendue du territoire national.

Après cette première phase de composition, l’attention se tourne désormais vers les secrétariats et les centres de correction. Les candidats devront patienter quelques semaines avant d’être fixés sur leur sort, suivant un calendrier de publication rigoureusement établi.

​Selon les informations officielles disponibles, la phase de correction des copies est réglementairement programmée pour se dérouler du lundi 29 juin au samedi 4 juillet 2026. À la suite de ces travaux d’évaluation, la toute première délibération nationale sera proclamée le mercredi 8 juillet 2026.

Les candidats déclarés admissibles devront ensuite poursuivre le processus officiel à travers les épreuves facultatives, les séances d’Éducation physique et sportive (EPS) ainsi que les épreuves orales pour les séries concernées.

​La troisième et dernière délibération de l’examen est quant à elle prévue pour la mi-juillet. Enfin, les relevés de notes officiels seront mis à la disposition de l’ensemble des candidats les 20 et 21 juillet 2026.