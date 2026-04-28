Bénin : le 1er mai 2026 déclaré férié, chômé et payé sur toute l’étendue du territoire

À l’occasion de la fête du Travail, le gouvernement béninois a annoncé que la journée du vendredi 1er mai 2026 sera fériée, chômée et payée.

Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique a officiellement annoncé que la journée du vendredi 1er mai 2026, marquant la Fête du Travail, sera fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

Dans un communiqué en date du 28 avril 2026, le ministre a rappelé que cette décision s’inscrit dans le respect de la loi n° 90-019 du 27 juillet 1990, qui fixe les fêtes légales en République du Bénin. Ainsi, tous les travailleurs, qu’ils soient du secteur public ou privé, bénéficieront de cette journée de repos rémunéré.

Au-delà de son caractère légal, le 1er mai reste un moment symbolique. Il offre l’occasion de célébrer les efforts des travailleurs et de mettre en lumière les enjeux liés à leurs conditions de vie et de travail.