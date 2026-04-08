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Bénin

Bénin: l’autorisation de mise sur le marché désormais valide cinq ans

Le Bénin vient d’adopter une mesure significative dans le domaine de la sécurité sanitaire alimentaire.

Edouard Djogbénou
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La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, citant une note de l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, annonce que la durée de validité de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le secteur agroalimentaire est portée à cinq ans, contre trois ans auparavant.

Cette évolution réglementaire vise à simplifier les procédures administratives et à créer un environnement plus attractif pour les opérateurs économiques du secteur alimentaire. En allongeant la période de validité de l’AMM, les autorités souhaitent encourager la pérennité des activités des entreprises locales et renforcer la compétitivité des produits béninois tant sur le plan national qu’international.

Les acteurs économiques sont appelés à prendre rapidement connaissance de cette nouvelle disposition, qui s’inscrit dans un effort plus large de modernisation du cadre réglementaire et d’amélioration du climat des affaires dans le pays.

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