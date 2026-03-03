Bénin : l’ANDF annonce la disponibilité de nombreux titres fonciers

L’Agence nationale du Domaine et du Foncier a annoncé qu’un important volume de titres fonciers est prêt à être retiré dans plusieurs communes du pays. Les bénéficiaires sont invités à se présenter dans les bureaux compétents.

L’Agence nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) a lancé un appel aux citoyens concernés par des titres fonciers déjà établis mais non encore retirés. Dans un communiqué publié ce mardi 03 mars 2026 , l’institution informe que « un important volume de titres fonciers prêts pour être retirés par leurs requérants, engorge les Bureaux Communaux du Domaine et du Foncier (BCDF) sur toute l’étendue du territoire national ».

Selon la même source, les listes des titres concernés sont désormais disponibles. Elles sont « affichées, par commune, dans les Bureaux Communaux du Domaine et du Foncier (BCDF), publiées sur le site internet de l’ANDF (www.andf.bj) et consultables à compter de la publication du présent communiqué qui tient lieu d’invitation au retrait ».

L’agence exhorte ainsi les personnes concernées à faire preuve de diligence. Cette démarche vise à désengorger les services fonciers et à faciliter la sécurisation des biens immobiliers des usagers.