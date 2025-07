Bénin: l’ANaGeM instaure une nouvelle grille tarifaire avec paiement digitalisé

La Direction Générale de l’ANaGeM a annoncé de nouvelles grilles tarifaires applicables dans les marchés urbains du Bénin, notamment à Cotonou et dans plusieurs villes de l’intérieur.

L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a rendu publique, ce mardi 29 juillet 2025, une réforme tarifaire ambitieuse qui prend en compte plusieurs volets essentiels dont eau, électricité, nettoyage, sécurité, assurance, entre autres. Ces ajustements s’inscrivent dans une dynamique de professionnalisation et de modernisation de la gestion des marchés.

À Cotonou, les marchés concernés incluent ceux de Cadjehoun, Aidjèdo, Gbégamey, Menontin, Midombo, Tokplégbé, Wologuèdè, Ganhi et Hlazounto.

Des montants journaliers et mensuels

La collecte des redevances y sera désormais digitalisée via un système USSD (*612#), accessible même avec un téléphone basique. En suivant les étapes indiquées sur la plateforme, les commerçants pourront facilement s’acquitter de leurs redevances, en inscrivant simplement le numéro de leur emplacement.

Selon le type d’activité, des redevances spécifiques sont appliquées. À Cotonou, les montants journaliers sont de 600 F pour les commerçants divers, 700 F pour les bouchers et poissonniers, 200 F pour les écailleurs et 350 F pour les déplumeurs. Un supplément de 100 F/jour est exigé des bouchers et poissonniers pour leur consommation d’eau.

Des tarifs allégés dans les villes de l’intérieur

À l’échelle mensuelle, les commerçants paieront respectivement 18 000 F (divers), 21 000 F (bouchers et poissonniers), 6 000 F (écailleurs) et 10 500 F (déplumeurs). Le supplément eau s’ajoute à ces forfaits.

Dans les localités telles qu’Ahouangbo, Houndjro, Djougou ou Parakou, les tarifs sont revus à la baisse pour tenir compte du contexte socio-économique.

Les redevances journalières y varient de 150 F à 550 F selon les activités. Mensuellement, elles oscillent entre 4 500 F et 16 500 F. Là aussi, les bouchers et poissonniers sont soumis à un supplément de 100 F pour l’eau.