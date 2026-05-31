CEP 2026 au Bénin : un dispositif sécuritaire spécial annoncé dans le nord

Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kouyéma Natta, a appelé les 286 995 candidats au CEP 2026 à aborder les épreuves avec sérénité, ponctualité et discipline. À la veille du démarrage de l’examen, il a aussi annoncé un dispositif sécuritaire spécial autour de certains centres, notamment dans les zones du nord confrontées à une pression sécuritaire persistante.

Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Natta, a adressé dimanche 31 mai un message solennel à la veille du démarrage des épreuves écrites du Certificat d’Études Primaires (CEP) 2026, qui débute lundi 1er juin et se prolonge jusqu’au jeudi 4 juin inclus, phases écrite, orale et sportive comprises. Il a appelé les candidats à rester « sereins et sans panique », à être ponctuels et à se munir de l’intégralité de leurs outils. Les épreuves se déroulent dans 847 centres de composition répartis sur l’ensemble du territoire national.

La session 2026 mobilise 286 995 candidats inscrits, dont 138 571 filles et 148 424 garçons. Parmi eux, 286 898 sont des candidats sans difficultés majeures, et 97 sont des candidats à besoins spécifiques (PBS), dont 36 filles, répartis dans 13 centres adaptés. Par rapport à la session 2025 qui comptait 273 735 candidats, le taux d’inscription progresse de 5,56 %, une hausse que Natta attribue notamment à la mise en œuvre du Programme national d’alimentation scolaire intégré (PNASI), qu’il présente comme le facteur le plus déterminant de la progression des inscriptions et de la rétention scolaire.

Le ministre a annoncé qu’à l’initiative de certains directeurs d’école depuis la session 2023, des cantines scolaires seront ouvertes dans les centres de composition où c’est possible, une mesure rendue officielle pour la session de cette année. Il a salué l’engagement des directeurs concernés et de tous les acteurs mobilisés.

Un dispositif sécuritaire spécial déployé dans certains départements

Armand Natta a fait état d’un dispositif sécuritaire exceptionnel mis en place par le gouvernement Wadagni « tout autour et à l’intérieur de chaque centre ouvert dans certains départements ». Sans nommer explicitement les départements concernés, il a évoqué « la situation sécuritaire dans une partie du pays », formulation qui désigne implicitement les départements du nord, notamment l’Alibori et l’Atacora, où des groupes armés liés à des organisations jihadistes sont présents depuis 2022. Il a demandé aux parents de faire « davantage confiance au Gouvernement pour rassurer leurs enfants du caractère inébranlable du dispositif sécuritaire ».

Le CEP se tient sous le régime de l’arrêté interministériel n°0224 du 1er avril 2026 portant calendrier des examens, concours et tests en République du Bénin. L’examen est organisé sous la supervision du ministère des Enseignements maternel et primaire, qui assure également la coordination avec les directions départementales, les autorités politico-administratives et les partenaires techniques et financiers. Le ministre a rendu hommage à l’ensemble de ces acteurs, ainsi qu’aux partenaires sociaux « qui œuvrent en bonne intelligence » pour préserver un cadre scolaire apaisé.

Un examen qualifié de « baromètre » du système éducatif primaire

Le ministre Armand Natta a présenté le CEP comme « le baromètre par excellence de l’atteinte des objectifs généraux assignés aux programmes mis en place pour la formation » des élèves, et son obtention comme « un motif supplémentaire d’émulation » pour la poursuite des études au secondaire. L’arrêté interministériel précise que seuls les candidats ayant satisfait à l’ensemble des critères d’évaluation certificative seront déclarés admis.

Le lancement des épreuves sera officiellement présidé par le ministre dans la commune d’Aplahoué, dans le département du Couffo. La session de juin 2026 intervient dans un contexte de transition institutionnelle. Armand Natta, nommé par décret n°2026-314 du 24 mai au sein du premier gouvernement de Romuald Wadagni, hérite d’un portefeuille qu’il prend en main à quelques jours du premier grand examen national du septennat.