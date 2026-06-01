Élodie Fontan : refuge à Wavignies entre tennis, jardin fleuri et cinéma

Dimanche 31 mai 2026, TF1 rediffuse la comédie culte Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, succès de 2014 porté par un casting devenu emblématique. Le long-métrage, qui a totalisé plus de 12 millions d’entrées, remet en lumière des visages comme Christian Clavier, Chantal Lauby et Élodie Fontan, cette dernière vivant désormais loin des projecteurs avec Philippe Lacheau dans un refuge familial à Wavignies (Oise).

Sorti en 2014, le film réalisé par Philippe de Chauveron reste l’un des phénomènes populaires du cinéma français récent. Dans la distribution, Élodie Fontan interprète Laure Verneuil, la benjamine d’une famille confrontée aux mariages de ses filles. Avec une audience et un succès en salles considérables, le film a durablement marqué la carrière de plusieurs interprètes.

Pour l’actrice de 38 ans, dont la filmographie comporte notamment Babysitting 2, Alibi.com, Nicky Larson et le parfum de Cupidon et la série Cat’s Eyes, la notoriété ne signifie pas renoncement à la discrétion. Installés à Wavignies, village d’environ 1 300 habitants au nord-est de Beauvais dans les Hauts-de-France, elle et Philippe Lacheau privilégient une vie à l’écart des tapis rouges.

Un refuge discret ancré dans les racines familiales

Le choix de Wavignies s’explique en grande partie par les attaches familiales de Philippe Lacheau. Interrogé par le Courrier Picard, il confiait : « Mon coin préféré en Picardie est Wavignies. C’est le berceau de ma famille maternelle, là où est née ma petite maman ». Ces racines maternelles expliquent la présence régulière du couple dans ce village rural.

C’est également à Wavignies que le réalisateur a improvisé ses premiers essais de cinéma. Dans ses souvenirs, il évoque des tournages « bricolés » avec une « caméra vidéo bon marché qui faisait des flous », des proches et des amis comme interprètes et des lieux du village transformés en décors. Son frère, Pierre Lacheau, qui est aujourd’hui coscénariste de plusieurs de ses films, figure parmi ceux qui ont participé à ces premières expériences.

Les parents du réalisateur, Gérard et Huguette Lacheau, présentent la maison familiale comme une « maison du bonheur » et veillent à préserver la tranquillité du lieu. Dans un entretien accordé à Oise Hebdo, le père expliquait qu’il a rarement demandé d’apparitions publiques : la seule intervention officielle sollicitée ces dernières années concernait une cérémonie de plantation d’arbres dans le village.

À Wavignies, le couple peut jouir d’un anonymat rare pour des personnalités du cinéma. L’environnement campagnard, mêlé aux souvenirs d’enfance et aux retrouvailles familiales, offre un cadre propice au retrait temporaire du tumulte médiatique. Parallèlement à leurs activités professionnelles, Élodie Fontan et Philippe Lacheau privilégient ainsi cette adresse comme refuge discret, entre nature et mémoire familiale.