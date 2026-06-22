Bénin : la Douane saisit 3 000 cartouches de chasse à Bétérou

Les agents du Service régional de lutte contre la fraude Borgou-Alibori ont intercepté, le samedi 20 juin 2026 à Bétérou, un véhicule transportant 3 000 cartouches de chasse de calibre 12 dissimulées dans sa cargaison.

La Douane béninoise a annoncé une nouvelle saisie de munitions dans le nord du pays. Le samedi 20 juin 2026, les agents du Service régional de lutte contre la fraude Borgou-Alibori ont intercepté à Bétérou un véhicule transportant 3 000 cartouches de chasse de calibre 12, selon un communiqué de la Direction générale des douanes.

L’opération a été menée à la suite d’un renseignement. Le véhicule contrôlé provenait de Djougou et se dirigeait vers Parakou. Lors de la fouille, les agents des douanes ont découvert douze cartons dissimulés dans la cargaison. Ces cartons contenaient au total trois mille cartouches de chasse.

Le conducteur du véhicule, qui aurait tenté de prendre la fuite au moment du contrôle, a été interpellé. D’après la Douane béninoise, les munitions saisies ainsi que la personne arrêtée ont été remises aux autorités compétentes pour les suites judiciaires.

Une deuxième saisie en moins de deux semaines

Cette opération intervient seulement onze jours après une autre saisie réalisée par le même service. Celle-ci portait sur 304,7 kilogrammes de produits psychotropes et 625 cartouches de chasse.

Pour la Direction générale des douanes, ces opérations traduisent la vigilance des unités engagées dans la lutte contre les trafics illicites, la criminalité transfrontalière et les menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité des populations.

Dans son communiqué, l’administration douanière assure rester mobilisée, aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, pour contribuer à la protection du territoire national et à la préservation de la paix au Bénin.