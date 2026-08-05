Guillaume Pley : une enquête des Inrockuptibles relance les accusations d’échanges avec une fan mineure

Une enquête accablante publiée par Les Inrockuptibles ce mercredi 5 août révèle des témoignages troublants concernant Guillaume Pley, animateur emblématique et figure médiatique bien connue du grand public. Ces révélations interviennent quelques jours seulement après que Guillaume Pley ait fait la une des médias grâce à sa valeur estimée à plus de 70 millions d’euros, soulignant ainsi son statut parmi les animateurs les plus fortunés de sa génération. Si son émission LEGEND est vantée pour instaurer un climat bienveillant et une « safe place » pour ses invités, les coulisses auraient été marquées par des comportements jugés problématiques, notamment à l’encontre de jeunes femmes.

Une enquête initiale diffusée sur YouTube pointait déjà du doigt le comportement de Guillaume Pley avant d’être rapidement retirée, mais c’est à travers un long papier détaillé que Les Inrockuptibles ont donné la parole à plusieurs anciens collaborateurs. Ces derniers dénoncent des faits de racisme et de sexisme, jetant une lumière crue sur un environnement de travail délicat. La publication met également en lumière un aspect plus grave, lié à la période où Guillaume Pley animait Guillaume Radio 2.0 sur NRJ, où son comportement vis-à-vis de jeunes femmes soulève de nombreuses interrogations.

Des témoignages troublants de jeunes femmes sur la période NRJ

Au cœur de cette enquête, trois jeunes femmes ont accepté de s’exprimer anonymement sur leur vécu avec Guillaume Pley durant ses années de radio sur NRJ. La première d’entre elles assure que leurs échanges étaient consentis et s’inscrivaient dans un cadre raisonnable, sans qu’aucun abus ne soit à déplorer. Cependant, les propos des deux autres jeunes femmes tranchent radicalement.

Parmi elles, une jeune femme surnommée Louise raconte que leurs échanges ont débuté quand elle avait seulement quatorze ans. Guillaume Pley était parfaitement conscient de sa minorité. Selon ses dires, ils se sont régulièrement vus pendant trois ans, notamment devant les locaux de la radio. Les témoignages rapportent des messages considérés comme inappropriés, où l’animateur aurait notamment écrit : “Tu mets du vernis sur ta photo de profil tu deviens une femme, c’est marrant”. Ce type de remarques aurait été adressé à plusieurs jeunes filles, selon des sources proches de l’enquête.

Une capture d’écran relayée sur les réseaux sociaux illustre un échange entre Guillaume Pley et une adolescente de 15 ans à l’époque. Ce dialogue, publié par Les Inrockuptibles, montre des messages tels que :

– « Ma beauté »

– « Jolie 🙂 »

– « Ahaha merci, ma baby »

– « Si tu veux qu’on continue à s’écrire »

– « Efface stp »

– « J’aurai pas confiance sinon »

Cet échange soulève de nombreuses questions en raison du caractère intime des propos et de la jeunesse de la destinataire.

Par ailleurs, une autre ancienne stagiaire, alors âgée de 19 ans au moment de son passage chez NRJ, relate un incident marquant. Selon ses dires, elle partageait un espace de travail avec l’animateur mais a rapidement été confrontée à un comportement déplacé. Elle explique : « Il a posé sa main sur ma cuisse, sans mon consentement. Sur le moment, je ne réagis pas. Il y avait des gens autour, il s’en fichait, il ne se cachait de rien. »

Face à l’atmosphère pesante qui régnait dans les locaux, où Guillaume Pley paraissait invincible, elle avait préféré mettre fin à son stage cinq jours seulement après son arrivée.