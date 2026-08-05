Mohamed Salah accueilli en héros en Turquie avant sa signature à Trabzonspor

Mohamed Salah est arrivé mercredi 5 août 2026 à Istanbul, où il doit finaliser son engagement avec Trabzonspor. Libre depuis son départ de Liverpool, l’attaquant égyptien de 34 ans a été accueilli par plusieurs centaines de supporters avant sa visite médicale.

Mohamed Salah se rapproche officiellement de Trabzonspor. L’international égyptien est arrivé mercredi matin à l’aéroport Atatürk d’Istanbul, vêtu des couleurs bleu et grenat du club turc.

Plusieurs centaines de supporters s’étaient rassemblés pour accueillir l’ancien attaquant de Liverpool. Après avoir salué le public et participé à des chants avec les fans, le joueur devait passer une visite médicale avant de rejoindre Trabzon, dans le nord-est de la Turquie.

Trabzonspor avait annoncé mardi l’ouverture de négociations avec Salah. Le président du club, Ertuğrul Doğan, a indiqué qu’une cérémonie de signature était prévue jeudi dans la ville de Trabzon.

Dans une vidéo diffusée par le club, l’Égyptien s’est adressé aux supporters en déclarant : « Trabzon, êtes-vous prêts ? Je vous entends. À très bientôt. »

Les détails du contrat encore attendus

Mohamed Salah rejoint la Turquie sous le statut de joueur libre. Liverpool avait confirmé en mars qu’il quitterait le club à la fin de la saison 2025-2026, après neuf années passées à Anfield.

Plusieurs médias turcs évoquent un contrat de deux saisons et un salaire annuel de 17 millions d’euros. Ces conditions n’ont cependant pas encore été confirmées officiellement par Trabzonspor dans une communication réglementaire.

L’arrivée de Salah constitue un renfort majeur pour le club de la mer Noire, troisième du dernier championnat turc et engagé dans les barrages de la Ligue Europa. Trabzonspor espère retrouver un rôle de premier plan face aux grandes équipes d’Istanbul, notamment Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş.

Champion de Turquie pour la dernière fois en 2022, le club réalise avec l’Égyptien l’un des recrutements les plus retentissants de son histoire récente.

Mohamed Salah quitte Liverpool après avoir disputé 442 rencontres toutes compétitions confondues. Il a inscrit 257 buts et délivré 120 passes décisives, devenant le troisième meilleur buteur de l’histoire du club derrière Ian Rush et Roger Hunt.

Arrivé en provenance de l’AS Rome en 2017, il a notamment remporté deux titres de Premier League, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d’Europe, la Coupe d’Angleterre et deux Coupes de la Ligue avec les Reds.

Son passage à Liverpool s’est achevé le 24 mai 2026, après un dernier match de championnat contre Brentford et un hommage organisé à Anfield.

À Trabzonspor, Salah doit apporter son expérience européenne et son efficacité offensive à une équipe engagée sur plusieurs tableaux. Sa signature définitive reste désormais conditionnée aux résultats de la visite médicale et à la finalisation des derniers détails contractuels.