Bénin : la CSTB critique la disparition du ministère du Travail dans le gouvernement Wadagni

La suppression du ministère du Travail et de la Fonction publique dans le premier gouvernement de Romuald Wadagni continue de faire réagir. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) a dénoncé une réforme qu’elle juge inquiétante pour les travailleurs et critique le rattachement de la Fonction publique au ministère des Finances.

Quelques jours après la publication de la liste du premier gouvernement de Romuald Wadagni, les réactions se multiplient au sein de l’opinion publique et des organisations syndicales. Dans une déclaration audio relayée sur les réseaux sociaux, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) a exprimé son mécontentement face à la nouvelle architecture gouvernementale dévoilée dimanche soir par le chef de l’État.

Composé de 24 ministres, le gouvernement Wadagni se caractérise par plusieurs réaménagements, dont la suppression de certains départements ministériels. Parmi les changements les plus commentés figure la disparition du ministère du Travail et de la Fonction publique. Désormais, les questions liées à la Fonction publique sont placées sous l’autorité du ministère de l’Économie et des Finances. Une décision vivement critiquée par la CSTB.

Pour Kassa Mampo, Secrétaire général de la centrale syndicale, cette réforme crée une grande confusion autour de la gestion des questions liées aux travailleurs. « On ne comprend pas que la fonction publique soit logée désormais au ministère des finances qui d’ailleurs s’en sort avec quatre ministères. On ne sait même plus quel ministère s’occupe du travail », a-t-il déclaré.

Le responsable syndical estime que cette réorganisation traduit une marginalisation des préoccupations des travailleurs dans les priorités du nouveau pouvoir. « Cela veut dire que les travailleurs sont laissés à leur sort, à la merci des patrons », a dénoncé Kassa Mampo.

La CSTB considère également que le rattachement de la Fonction publique au ministère des Finances envoie un signal préoccupant sur l’orientation du nouveau régime. Selon son secrétaire général, le gouvernement semble désormais privilégier les considérations budgétaires avant les réalités sociales et professionnelles des agents de l’État.

« On ne peut pas mettre sous le ministère des finances, la fonction publique. C’est très grave », a-t-il insisté. Pour la CSTB, les objectifs liés aux conditions des travailleurs devraient être définis avant les contraintes financières. « Procéder ainsi, c’est privilégier tout simplement les finances par rapport aux hommes », a soutenu Kassa Mampo.

Malgré ses critiques, la centrale syndicale dit espérer une prise en compte de ses préoccupations par le nouveau chef de l’État. Elle appelle Romuald Wadagni à revoir cette organisation afin de mieux répondre aux attentes des travailleurs béninois.