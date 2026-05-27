Swann Reichmann, fils de Jean-Luc Reichmann, mixe au club Matignon à Paris

Swann Reichmann, fils du célèbre animateur Jean-Luc Reichmann, s’impose avec succès dans le monde de la musique en tant que DJ. Ce dimanche 24 mai 2026, il a animé une soirée au sein du prestigieux Club Matignon, situé dans le 8e arrondissement parisien. Ce lieu renommé de la capitale accueille régulièrement des DJs internationaux de renom depuis 2010, faisant figure d’adresse incontournable de la scène électronique et festive parisienne.

Jean-Luc Reichmann, âgé de 65 ans, est une figure emblématique de la télévision française depuis les années 1990. Après un début de carrière sur France 2, il s’est fait connaître du grand public sur TF1, notamment avec l’émission « Attention à la marche ! » avant d’atteindre une popularité durable grâce au jeu télévisé « Les 12 coups de midi », diffusé depuis 2010. Son charisme, son humour et sa proximité affichée avec les candidats ont largement contribué à sa longévité dans le paysage audiovisuel français.

Sur le plan personnel, Jean-Luc Reichmann est également père de six enfants. De sa première union sont nés Léo, Lou et Lola. Avec sa compagne actuelle, Nathalie Lecoultre, il a eu trois autres enfants : Swann, Rosalie et Hugo. Chacun a su tracer son propre chemin professionnel. Hugo est architecte, tandis que Rosalie évolue dans le domaine de la mode, en tant que responsable des relations publiques chez Zadig & Voltaire, après une expérience chez Hermès. Swann Reichmann, après des études à l’École supérieure des sciences commerciales d’Angers (ESSCA), a choisi de se consacrer à sa passion pour la musique électronique.

Swann Reichmann en pleine ascension dans la scène musicale parisienne

Le dimanche 24 mai 2026, Swann Reichmann a pris les platines du Club Matignon, un établissement emblématique de la nuit parisienne situé en plein cœur du 8e arrondissement. Ce club de prestige, pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes, est réputé pour avoir accueilli certains des meilleurs DJs mondiaux, venus de New York, Ibiza et d’autres capitales musicales. Sa programmation sélective en fait un symbole des lieux de fête haut de gamme à Paris depuis plus d’une décennie.

Dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux le lendemain de sa prestation, Swann apparaît à l’aise et concentré derrière ses platines. Le public, composé d’amateurs de musique électronique, semble conquis par le set proposé. « La dernière nuit au Matignon était une nuit folle », a-t-il écrit en légende de ces séquences vidéo, témoignant de l’ambiance exceptionnelle qui régnait lors de cette soirée.

Son père, Jean-Luc Reichmann, a manifesté son soutien visible sur la publication, en commentant avec trois emojis symboliques : une flamme accompagnée de deux mains d’applaudissements, soulignant sa fierté et son enthousiasme pour la carrière artistique de son fils. Ce geste discret mais éloquent illustre la complicité familiale et l’encouragement du présentateur envers les ambitions de Swann dans un secteur très concurrentiel.

Cette dernière performance au Club Matignon marque une étape importante pour Swann Reichmann, qui confirme sa présence dans la scène musicale parisienne. Alors que le club continue d’attirer les amateurs de soirées exclusives, la participation du fils de Jean-Luc Reichmann à ces événements souligne le mélange d’héritage médiatique et de talents artistiques contemporains dans sa trajectoire professionnelle.