Bénin : Mahuna Akplogan prend les commandes du nouveau ministère de l’IA

Mahuna Akplogan a officiellement pris la tête du nouveau ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation, chargé de la stratégie nationale d’intelligence artificielle. Docteur en IA formé à Toulouse et acteur de l’écosystème Sèmè City, il hérite d’un portefeuille créé de toutes pièces par Romuald Wadagni, signe que le numérique et l’IA deviennent des priorités autonomes du nouveau mandat.

Mahuna Akplogan a officiellement pris ses fonctions de ministre de la Transformation digitale et de l’Innovation, en charge de la Stratégie nationale d’intelligence artificielle, mardi 26 mai à Cotonou, lors d’une cérémonie de passation de charges avec la ministre sortante Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Ce portefeuille est une création du gouvernement Wadagni : il n’existait pas sous cette forme sous Patrice Talon, qui avait fusionné le numérique dans un seul département. Le nouveau ministère a pour mandat explicite de piloter la stratégie nationale d’IA, un chantier sans précédent dans l’histoire administrative du Bénin.

Akplogan a salué le bilan de sa prédécesseure et affirmé sa volonté de « poursuivre et d’amplifier la dynamique engagée », en insistant sur une innovation numérique centrée sur l’utilisateur et une intelligence artificielle qui doit « servir prioritairement les citoyens béninois ». Adam Soulé Zoumarou a dressé le bilan de neuf années passées à la tête du numérique béninois : déploiement de la fibre optique, mise en place de data centers, digitalisation des services publics — accès en ligne au casier judiciaire, consultation des résultats d’examens, réduction des lenteurs administratives — et amélioration de la connectivité dans les villes secondaires de Parakou, Abomey et Lokossa. Elle a également cité la construction d’une « souveraineté numérique » fondée sur la cybersécurité et l’identité numérique parmi les acquis du mandat Talon.

Né au Bénin dans une famille modeste (son père était haut cadre de la société béninoise des chemins de fer, sa mère commerçante ), Mahuna Akplogan a quitté le pays en 2001 pour la France. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique de l’Université de technologie de Compiègne (2008) et d’un doctorat en intelligence artificielle de l’Université Paul Sabatier de Toulouse III (2013), portant sur l’optimisation combinatoire, les algorithmes et l’apprentissage automatique. Il a ensuite passé plusieurs années dans le secteur privé en France avant de cofonder en 2019 iSHEERO, une association d’experts en science des données et en IA, puis en 2024 la fintech Finco Digital. En août 2024, il a rejoint Sèmè City, le hub d’innovation et d’entrepreneuriat technologique de Cotonou, où il a contribué au développement de l’écosystème numérique béninois. Il est régulièrement sollicité comme intervenant dans des conférences sur l’IA et son impact socio-économique en Afrique, et milite pour l’intégration de l’IA dans l’enseignement en langues africaines. Il avait notamment participé en juin 2024 à un webinaire de La Nation aux côtés d’Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique de la France.

Un ministère dont le périmètre tranche avec le modèle Talon

La reconfiguration du paysage ministériel numérique traduit une double logique. D’un côté, la création d’un ministère dédié à la transformation digitale et à l’IA signale que Wadagni entend faire de ces questions une priorité de mandat à part entière, avec un titulaire exclusivement centré sur ces enjeux. De l’autre, le maintien d’Aurélie Adam Soulé Zoumarou dans le gouvernement, mais sur le portefeuille de la Communication et des Médias, préserve une continuité institutionnelle tout en libérant le champ numérique pour un profil radicalement différent.

Parmi les projets déjà engagés que le nouveau ministre devra prolonger figure GPT.BJ, un chatbot gouvernemental destiné à faciliter l’accès des citoyens aux textes juridiques dans les domaines du numérique, des impôts et du droit du travail, développé en partenariat avec Sèmè City. La stratégie nationale d’intelligence artificielle, dont Akplogan est désormais officiellement chargé de piloter la mise en œuvre, n’avait pas encore été rendue publique dans son détail au moment de la prise de fonction.