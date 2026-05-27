Mondial 2026: la liste des États-Unis, avec Pulisic et McKennie

Les États-Unis ont dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Portée par plusieurs cadres évoluant en Europe, dont Christian Pulisic, Weston McKennie et Timothy Weah, la sélection américaine entend confirmer sa progression sur la scène internationale dans une compétition disputée à domicile.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, l’équipe nationale des États-Unis a officialisé la liste des 26 joueurs retenus pour la compétition. Une sélection qui confirme les ambitions américaines, avec plusieurs cadres évoluant dans les plus grands championnats européens. Parmi les figures de proue, on retrouve Christian Pulisic, Weston McKennie et Timothy Weah, tous attendus comme les leaders d’un groupe mêlant expérience et jeunesse. Les États-Unis évolueront dans un groupe relevé aux côtés du Paraguay, de l’Australie et de la Turquie.

Dans les buts, le sélectionneur a fait confiance à Matt Turner, accompagné de Fritz et Chris Brady. En défense, le groupe s’appuie notamment sur Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Trusty, Alex Freeman, McKenzie et Joe Scally. Au milieu de terrain, Tyler Adams endosse le rôle de sentinelle, entouré de Giovanni Reyna, McKennie, Brenden Aaronson, Miles Robinson, Ream, Berhalter, Cristian Roldan et Malik Tillman.

En attaque, les États-Unis compteront sur Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Haji Wright, Folarin Balogun, Timothy Weah, ainsi qu’Arfsten et Sendejas pour dynamiser le secteur offensif. Avec ce groupe largement tourné vers l’Europe, la sélection américaine espère franchir un cap et confirmer sa progression sur la scène mondiale lors de ce Mondial à domicile.

La liste des Etats-Unis:

Gardiens de but : Matt Turner (New England Revolution), Fritz (New York City FC) et Chris Brady (Chicago Fire)

Défenseurs : Dest (PSV Eindhoven), Chris Richards (Crystal Palace), Robinson (Fulham), Trusty (Celtic), Alex Freeman (Villarreal), McKenzie (Toulouse) et Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Milieux de terrain : Adams (AFC Bournemouth), Reyna (Borussia Mönchengladbach), McKennie (Juventus), Aaronson (Leeds United), Miles Robinson (FC Cincinnati), Ream (Charlotte), Berhalter (Vancouver Whitecaps), Cristian Roldan (Seattle Sounders) et Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Attaquants : Pepi (PSV Eindhoven), Pulisic (Milan), Arfsten (Columbus Crew), Haji Wright (Coventry), Balogun (Monaco), Timothy Weah (Olympique de Marseille) et Sendejas (Club America).





