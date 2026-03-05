Bénin : la Cité lacustre de Ganvié classée au patrimoine culturel national

Le gouvernement béninois a décidé, lors du Conseil des ministres du mercredi 4 mars 2026, de classer la Cité lacustre de Ganvié au patrimoine culturel national.

Ganvié désormais protégée par l’État. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 4 mars 2026, le gouvernement béninois a adopté un décret portant classement du bien culturel dénommé « Cité lacustre de Ganvié » au patrimoine culturel national.

Selon le compte rendu du Conseil, cette décision intervient dans un contexte où la cité connaît de profondes mutations. En effet, « ladite cité subit actuellement des transformations rapides en raison de la pression démographique, de l’évolution des modes de vie, des dynamiques économiques ainsi que des menaces environnementales ».

Parmi ces menaces figurent notamment « la pollution du lac, la dégradation des écosystèmes et les effets du changement climatique », qui fragilisent progressivement cet espace unique.

Face à ces défis, les autorités estiment nécessaire de renforcer les mesures de protection. « Il urge donc d’assurer une protection efficace à la Cité pour conserver sa valeur historique, culturelle et écologique exceptionnelle », précise le compte rendu du Conseil des ministres.

Le gouvernement a ainsi décidé d’adopter un décret pour formaliser ce classement au patrimoine culturel national.

Située sur le lac Nokoué, la Cité lacustre de Ganvié est considérée comme l’un des sites touristiques et culturels les plus emblématiques du Bénin. Son classement au patrimoine culturel national devrait contribuer à mieux préserver ce patrimoine historique et à encadrer les actions de protection et de valorisation du site.