Bénin : la BERD lance ses programmes d’appui aux PME et startups

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement déploie au Bénin un dispositif combinant conseil, financement et partage des risques pour accompagner les PME, les entreprises à fort potentiel et les jeunes pousses innovantes.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a lancé au Bénin un ensemble de programmes destinés aux petites et moyennes entreprises, avec des solutions de conseil, de financement et de partage des risques. L’initiative a été présentée à Cotonou devant plus de 100 représentants du secteur privé et d’institutions financières.

Le dispositif doit permettre aux PME béninoises d’accéder à une expertise locale et internationale pour améliorer leur gestion, leur compétitivité et leur capacité à attirer des investissements. La BERD veut également accompagner la numérisation des entreprises, l’efficacité énergétique et les projets portés par des femmes et des jeunes.

Les entreprises considérées comme à fort potentiel pourront notamment accéder au programme Blue Ribbon, qui associe accompagnement personnalisé et solutions de financement. Les startups innovantes et en forte croissance pourront, de leur côté, bénéficier du programme Star Venture, déjà déployé dans plusieurs pays d’intervention de la banque.

La BERD prévoit aussi de travailler avec des banques et des entreprises partenaires afin d’élargir l’accès au crédit. Son mécanisme Risk Sharing Facility permet de partager avec les établissements financiers une partie du risque sur certains prêts, tandis que le Supply Chain Solutions Framework vise à améliorer le financement du fonds de roulement dans les chaînes d’approvisionnement.

Un nouvel axe de l’engagement de la BERD au Bénin

La banque inscrit cette offre dans l’élargissement de ses activités au Bénin. Le pays est devenu actionnaire de la BERD en 2024, avant d’être officiellement reconnu comme pays d’opération en juillet 2025. L’institution indique que ses priorités portent sur les infrastructures durables, la modernisation des entreprises et le renforcement des institutions économiques.

En juillet, le gouvernement béninois et la BERD avaient déjà affiché leur volonté d’intensifier leur coopération. Une délégation conduite par la directrice générale de la banque pour l’Afrique subsaharienne, Heike Harmgart, avait échangé à Cotonou avec le ministre de l’Économie et des Finances, Aristide Médenou, sur les financements et l’accompagnement des priorités nationales de développement.

Dasha Dougans, responsable de la BERD au Bénin, présente le développement du secteur privé comme l’un des axes majeurs de l’intervention de l’institution. La banque compte désormais s’appuyer sur les PME, les banques locales, les organisations patronales et les acteurs de l’investissement pour déployer ses instruments dans le pays.