Nigeria : la raffinerie Dangote sécurise au moins 16 millions de barils pour octobre

La raffinerie Dangote a acheté au moins 16 millions de barils de brut nigérian pour livraison en octobre, soit environ 520 000 barils par jour. Ces volumes couvriraient l’essentiel de ses besoins mensuels alors que le groupe prépare son introduction en Bourse.

La raffinerie Dangote, près de Lagos, a acheté au moins 16 millions de barils de brut nigérian pour livraison en octobre 2026, soit environ 520 000 barils par jour, selon quatre sources du marché citées jeudi 10 septembre par Reuters. Ce volume couvrirait l’essentiel des besoins mensuels de l’installation, dont la capacité de traitement atteint 700 000 barils par jour.

La Nigerian National Petroleum Company (NNPC) doit fournir huit cargaisons de brut nigérian à la raffinerie en octobre, ainsi qu’une cargaison de WTI Midland américain, selon une source citée par Reuters. Dangote a également acheté une deuxième cargaison de WTI et des volumes supplémentaires de brut nigérian dans le cadre d’appels d’offres sur le marché au comptant.

Les achats d’octobre s’inscrivent dans une montée en cadence déjà visible depuis plusieurs mois. En août, la raffinerie a reçu environ 565 000 barils par jour de brut nigérian, d’après les données de Kpler rapportées par Reuters, soit près du double de la moyenne de 280 000 barils par jour enregistrée en 2025.

Cette demande accrue réduit mécaniquement les volumes de brut nigérian disponibles à l’exportation au moment où les acheteurs internationaux recherchent davantage de cargaisons hors du Moyen-Orient. Les perturbations de l’offre liées au conflit avec l’Iran ont renforcé la demande pour plusieurs qualités africaines sur le marché au comptant.

Le mouvement prolonge la hausse des livraisons aux raffineries locales constatée au deuxième trimestre. La Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC) a indiqué le 10 août que 53,7 millions de barils de brut et de condensats avaient été fournis aux raffineurs nigérians entre avril et juin, soit 97,4 % des volumes alloués dans le cadre de l’obligation d’approvisionnement domestique.

La raffinerie Dangote concentrait l’essentiel de ces volumes. Selon la NUPRC, les producteurs lui avaient offert 68,1 millions de barils au deuxième trimestre pour un besoin déclaré de 63 millions, et le site en avait finalement accepté 52,6 millions.

Le groupe prépare parallèlement l’introduction en Bourse de sa raffinerie. Dangote Industries a annoncé le 18 août avoir sécurisé un programme de souscription de 1 milliard de dollars pour soutenir l’opération, composé d’un placement privé financé de 600 millions de dollars et d’un engagement de garantie supplémentaire de 400 millions.

Le site officiel de Dangote Petroleum Refinery présente actuellement l’installation de Lekki comme une raffinerie intégrée d’une capacité de 700 000 barils par jour, avec un projet d’extension à 1,4 million de barils par jour.