MTV VMAs 2026 : Snoop Dogg choisi pour animer la cérémonie à Los Angeles

Snoop Dogg animera les MTV Video Music Awards 2026 le 27 septembre à Los Angeles. Le rappeur retrouve une scène qu’il fréquente depuis plus de trente ans.

Snoop Dogg sera le maître de cérémonie des MTV Video Music Awards 2026, programmés le 27 septembre au Peacock Theater de Los Angeles. L’annonce, faite jeudi 10 septembre, accompagne le retour des VMAs sur la côte Ouest pour la première fois depuis 2017.

À 54 ans, le rappeur californien décrit ce rôle comme un « moment qui boucle la boucle ». Snoop Dogg a fait ses débuts sur la scène des VMAs en 1994 et compte depuis treize nominations et trois trophées remportés au cours de sa carrière.

La cérémonie sera diffusée simultanément sur CBS et MTV, avec un streaming sur Paramount+. People précise que Snoop Dogg participera également à la production exécutive de cette édition, aux côtés de l’équipe chargée du show.

Le palmarès des nominations place Madonna en tête avec onze citations, devant Taylor Swift, nommée neuf fois. Ariana Grande et Sabrina Carpenter suivent avec sept nominations chacune, tandis que Bruno Mars, PinkPantheress et Zara Larsson en comptent cinq.

Snoop Dogg connaît bien cette scène. En 1999, il avait clôturé la soirée aux côtés de Dr. Dre et Eminem. Il est ensuite revenu pour un hommage à The Notorious B.I.G., puis en 2022 pour une performance avec Eminem inspirée de l’univers du métavers.

Cette édition 2026 doit aussi rendre hommage à Nirvana, choisi pour recevoir le Video Vanguard Award. Le groupe rejoint ainsi l’un des temps forts déjà annoncés d’une cérémonie qui entend mêler figures historiques et vedettes actuelles de la pop mondiale.

Les MTV VMAs 2026 se tiendront le dimanche 27 septembre au Peacock Theater de Los Angeles, avec une diffusion sur CBS et MTV et un streaming sur Paramount+.