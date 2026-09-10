Taylor Swift confirme son retour aux CMA Awards après dix ans d’absence

Taylor Swift assistera aux CMA Awards le 18 novembre à Nashville, dix ans après sa dernière apparition à la cérémonie. La chanteuse est nommée pour le single de l’année avec « I Knew It, I Knew You », tiré de la bande originale de Toy Story 5.

Taylor Swift retrouvera les CMA Awards le 18 novembre 2026 à Nashville, dix ans après sa dernière apparition à la grande cérémonie de la musique country américaine. La chanteuse a confirmé jeudi 10 septembre sa présence, quelques heures après l’annonce de sa nomination dans la catégorie du single de l’année pour « I Knew It, I Knew You ».

La star de 36 ans a partagé sur Instagram la publication des CMA Awards et d’ABC annonçant sa sélection. Son retour est particulièrement attendu : Taylor Swift n’avait plus assisté à la cérémonie depuis 2016, lorsqu’elle avait remis le trophée d’artiste de l’année à Garth Brooks.

« I Knew It, I Knew You », écrit pour la bande originale de Toy Story 5, marque un nouveau rapprochement de Taylor Swift avec ses racines country. Le titre, produit par la chanteuse avec Jack Antonoff et mixé par Laura Sisk, figure parmi les cinq singles nommés pour l’édition 2026.

Dans cette catégorie, Taylor Swift affrontera notamment Ella Langley avec « Be Her » et « Choosin’ Texas », Lainey Wilson avec « Somewhere Over Laredo » et Cody Johnson avec « The Fall ». Les nominations ont été dévoilées jeudi par la Country Music Association.

Un retour remarqué vers la country

Cette nomination intervient quelques jours après le retour de Taylor Swift au sommet des radios country américaines. « I Knew It, I Knew You » a atteint la première place du format country aux États-Unis, une performance qu’elle n’avait plus réalisée depuis treize ans.

Avant de devenir l’une des plus grandes vedettes de la pop mondiale, Taylor Swift avait lancé sa carrière à Nashville. Elle avait notamment remporté le prix d’artiste de l’année aux CMA Awards en 2009 puis en 2011, après avoir reçu le Horizon Award en 2007 au début de son ascension.

La 60e édition des CMA Awards sera animée par Lainey Wilson et se déroulera le mercredi 18 novembre au Bridgestone Arena de Nashville. La cérémonie sera diffusée aux États-Unis sur ABC et Disney+, avant une mise à disposition sur Hulu le lendemain.