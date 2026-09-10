Brésil: Carlo Ancelotti dévoile sa première liste post-Coupe du Monde

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde par la Norvège, le Brésil entame un nouveau cycle sous la direction de Carlo Ancelotti. Le sélectionneur italien a dévoilé une première liste largement rajeunie, avec plusieurs nouveaux visages et quelques cadres pour accompagner cette transition.

Carlo Ancelotti veut rapidement tourner la page. Après une Coupe du monde décevante conclue par une élimination face à la Norvège d’Erling Haaland en huitièmes de finale (2-1), le technicien italien prépare désormais l’avenir de la Seleção. Le Brésil retrouvera les terrains lors de la prochaine trêve internationale avec trois rencontres amicales au programme. Les partenaires de Vinicius Jr affronteront d’abord deux fois l’Australie, les 25 et 29 septembre à Townsville puis Brisbane. Ils mettront ensuite le cap sur l’Inde pour une affiche historique à Calcutta, le 3 octobre.

Pour cette première liste post-Mondial, Ancelotti a choisi de miser sur la jeunesse. Plusieurs joueurs peu expérimentés au niveau international font leur apparition, à l’image du milieu de Santos Gabriel Bontempo. La sélection conserve toutefois quelques cadres, notamment Marquinhos, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães et Raphinha. João Pedro, Estêvão et Endrick font également partie du groupe, tandis que ce dernier cherchera à retrouver du temps de jeu avec le Real Madrid. Plusieurs joueurs évoluant au Brésil ont aussi été convoqués, notamment du côté des Corinthians et de Flamengo. Une manière pour Ancelotti d’élargir ses options et de préparer progressivement le renouvellement de l’effectif brésilien.

La liste de Carlo Ancelotti

Gardiens : Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Défenseurs : Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Milieux : Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).

Attaquants : Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (FC Barcelone), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinicius Jr (Real Madrid).