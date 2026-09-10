Bénin: interdiction pour les directeurs et instituteurs adjoints proches de la retraite de tenir les classes de CM2

​Le ministre des Enseignements maternel et primaire a pris une nouvelle disposition à travers une note datée du 9 septembre 2026, interdisant de confier une classe de CM2 à tout directeur d’école ou instituteur en position d’adjoint dont le départ à la retraite est prévu en cours d’année scolaire.

Cette mesure a pour objectif principal d’éviter les changements d’enseignants en pleine année, en particulier dans les classes d’examen, garantissant ainsi une continuité pédagogique optimale pour les élèves.

Les Directeurs départementaux ainsi que les Chefs de circonscription scolaire ont reçu instruction de veiller strictement à l’application de cette règle.

La rentrée universitaire 2026-2027 est officiellement fixée au lundi 14 septembre 2026 dans les trois ordres de l’Enseignement publiques et les établissements privés d’enseignement au Bénin.