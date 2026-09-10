Algérie : Alger rompt ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis

L’Algérie a annoncé jeudi la rupture de ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, accusant Abou Dhabi d’actions « provocatrices ou hostiles ». L’ambassadeur émirati dispose de 48 heures pour quitter le pays.

L’Algérie a annoncé jeudi 10 septembre 2026 la rupture de ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, après plusieurs mois de tensions. Le ministère algérien des Affaires étrangères a donné 48 heures à l’ambassadeur émirati pour quitter le pays, affirmant avoir épuisé les moyens de préserver la relation bilatérale.

Dans son communiqué relayé par la télévision publique algérienne, Alger accuse les Émirats arabes unis d’une multiplication d’actions « provocatrices ou hostiles ». Le ministère ne détaille pas les faits précis ayant conduit à la décision, mais affirme avoir averti à plusieurs reprises la partie émiratie des conséquences de comportements jugés « regrettables et injustifiés ».

Les autorités émiraties n’avaient pas réagi publiquement dans l’immédiat, selon Reuters et Associated Press. La rupture marque une nette aggravation des relations entre Alger et Abou Dhabi, déjà dégradées par des divergences diplomatiques sur plusieurs dossiers régionaux.

Les tensions s’étaient notamment manifestées en février, lorsque l’Algérie avait engagé la procédure de dénonciation de l’accord sur les services aériens conclu avec les Émirats arabes unis en 2013. Le président Abdelmadjid Tebboune avait aussi multiplié ces derniers mois les critiques contre l’influence d’Abou Dhabi dans plusieurs crises régionales.

Des divergences sur plusieurs dossiers régionaux

Alger et Abou Dhabi défendent des positions différentes sur plusieurs questions du monde arabe et du Maghreb. L’Algérie reste opposée à la normalisation avec Israël, tandis que les Émirats arabes unis ont établi des relations diplomatiques avec l’État hébreu en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham.

Le Sahara occidental constitue un autre point de divergence. L’Algérie soutient le Front Polisario et le principe d’autodétermination du territoire, tandis que les Émirats arabes unis appuient la position du Maroc sur le Sahara occidental. Les deux pays ont également affiché des approches différentes face à certaines crises au Sahel et en Afrique du Nord.

Le 7 septembre, à la réunion du Conseil de la Ligue arabe au Caire, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf avait réaffirmé la position d’Alger en faveur de solutions nationales et inclusives aux crises arabes, sans ingérences extérieures. Cette déclaration intervenait trois jours avant l’annonce de la rupture avec Abou Dhabi.

Plus de cinquante ans de représentation diplomatique

La décision met fin à plus d’un demi-siècle de représentation diplomatique entre les deux pays. Selon le ministère émirati des Affaires étrangères, l’ambassade des Émirats arabes unis à Alger avait ouvert le 7 août 1974, après l’établissement de relations officielles entre les deux États.