À Lagos, le repos au cœur d’un rendez-vous bien-être le 12 septembre

Le Wellness & Style Live Experience réunira à Lagos des voix du bien-être, de la santé mentale et du leadership autour du repos et de la prévention de l’épuisement professionnel.

Le Wellness & Style Live Experience réunira samedi 12 septembre à 11 heures, à l’Oriental Hotel de Lagos, des professionnelles de la santé mentale, du bien-être, du fitness et du leadership autour d’un thème qui place le repos face aux exigences de performance.

Porté par Exquisite Magazine, le rendez-vous 2026 est organisé autour de « Rest Is a Skill, Not a Reward », une invitation à interroger les rythmes de travail qui laissent peu de place à la récupération. L’événement prévoit des échanges consacrés au stress, au leadership, à l’équilibre personnel et aux habitudes de vie.

Parmi les intervenantes annoncées figurent Kemi Dosunmu, présentée comme spécialiste et intervenante en santé mentale, la danseuse et entrepreneure Kaffy, la coach bien-être Priyanka Bagaria, ainsi que des dirigeantes venues de la banque, de l’hospitalité et de l’investissement. Cette diversité doit permettre d’aborder le repos depuis des réalités professionnelles très différentes.

Le programme mise sur des conversations en petit comité et des outils concrets plutôt que sur une succession de conférences. L’organisation annonce notamment des échanges sur la pression liée à l’ambition, la manière de préserver son énergie dans des métiers exigeants et la place que les responsables peuvent accorder au bien-être dans leurs équipes.

Le mot « burn-out » mérite cependant d’être employé avec précision. L’Organisation mondiale de la santé le décrit dans la CIM-11 comme un phénomène lié au travail, associé à un stress professionnel chronique qui n’a pas été correctement géré. Il ne s’agit pas, dans cette classification, d’une maladie médicale et le terme ne doit pas être utilisé pour qualifier toute forme de fatigue ou de lassitude.

Cette nuance évite de transformer un rendez-vous lifestyle en promesse thérapeutique. Les recommandations de l’OMS sur la santé mentale au travail insistent à la fois sur l’organisation du travail, la formation des managers, la sensibilisation des salariés et l’accès à des interventions fondées sur des données probantes. Le repos individuel ne remplace donc pas des conditions de travail saines.

À Lagos, la journée du 12 septembre doit commencer à 11 heures. L’OMS recommande notamment des aménagements organisationnels, des formations à la santé mentale pour les responsables et des possibilités d’activité physique de loisir parmi les mesures qui peuvent protéger le bien-être au travail.