Project Pan : sur TikTok, finir son maquillage redevient tendance en 2026

Remettre au premier plan les rouges à lèvres, palettes et soins déjà ouverts avant de racheter du neuf : le Project Pan revient dans les tendances beauté de septembre.

Le « Project Pan » revient au premier plan sur TikTok en cette rentrée 2026. NellyRodi l’a replacé le 9 septembre parmi les tendances beauté du mois, en réaction aux achats répétés et aux collections de cosmétiques qui s’accumulent.

Le défi consiste à utiliser les produits déjà ouverts jusqu’à leur fin avant d’en acheter de nouveaux. Le mot « pan » désigne le fond métallique qui apparaît lorsqu’une poudre, un blush ou une ombre à paupières a été suffisamment utilisé. Sur les réseaux, les participantes photographient leurs produits au départ, suivent leur progression et partagent les flacons ou tubes terminés. La pratique s’est aussi étendue aux soins et aux parfums.

Le phénomène n’est pas né en septembre. En janvier, Bustle relevait déjà plus d’un millier de vidéos associées au mot-clé #ProjectPan2026 sur TikTok. La remise en avant de cette pratique à la rentrée montre surtout qu’elle dépasse le registre des résolutions de début d’année et s’installe dans une conversation plus large sur les dépenses beauté et l’accumulation.

Pour l’adopter sans transformer sa trousse en tableau de suivi, une sélection courte suffit. Un fond de teint, un rouge à lèvres, une palette, un parfum et un soin déjà bien entamés permettent de voir rapidement ce qui est réellement utilisé. Les produits oubliés parce que la teinte ne convient plus ou que la texture a changé n’ont pas à être conservés par défi.

Finir ses produits sans dépasser leur durée d’usage

Utiliser davantage ce que l’on possède ne signifie pas pousser un cosmétique au-delà de ce qui est raisonnable. La Food and Drug Administration américaine recommande de lire les indications de l’étiquette, de garder les contenants propres et bien fermés et de ne pas partager son maquillage. Elle rappelle aussi que la chaleur et l’humidité peuvent accélérer la dégradation de certaines formules.

La vigilance est particulièrement importante pour les produits appliqués près des yeux. La FDA indique que les fabricants recommandent généralement de jeter le mascara deux à quatre mois après l’achat, notamment parce que l’applicateur peut être exposé à des bactéries et à des champignons à chaque utilisation. Un changement d’odeur, de couleur ou de texture doit également conduire à abandonner le produit.

Selon la FDA, inscrire la date d’ouverture directement sur le contenant peut aider à suivre l’âge d’un cosmétique lorsqu’aucune date de péremption n’est indiquée.