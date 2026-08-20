Bénin : Joseph Djogbénou nomme les nouveaux présidents de section de l’UP le Renouveau
Le président de l’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau), le Professeur Joseph Fifamin Djogbénou, a officialisé la désignation des présidents de section du parti sur l’ensemble du territoire national.
La décision n°10/UP-R/BP/DEN/HDP/PDT/SG/SA, signée le lundi 17 août 2026 à Cotonou, s’inscrit dans le cadre de la structuration interne de la formation politique.
Cette série de nominations intervient en application des Statuts de l’UP le Renouveau adoptés le 12 août 2023, ainsi que des orientations fixées par la note du 1er juin 2026 relative à l’affectation des postes de responsabilité et à l’organisation des structures de base.
Aux termes de l’article 2 de la décision, les cadres ainsi désignés ont pour mission principale d’assurer l’animation, la coordination et le suivi des activités de leurs sections respectives, sous la supervision directe des instances dirigantes compétentes du parti.
Déploiement sur l’ensemble des circonscriptions
La mesure couvre la totalité des circonscriptions électorales du pays, de la 1ère à la 24ème. Des responsables ont ainsi été installés dans les différentes communes et arrondissements majeurs, à l’instar de Kandi, Malanville, Parakou, Djougou, Natitingou, Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo, Lokossa ou encore Bohicon.
Le suivi et l’exécution de cette décision, dont la prise d’effet est immédiate à la date de sa signature, ont été confiés au Secrétariat Général du parti.
Liste des personnes nommées
1ère Circonscription Électorale
- Kandi : MAMA ADAMOU Bouraima
- Karimama : ZIBO Issaka
- Malanville : SOULE Moutawakilou
2ème Circonscription Électorale
- Banikoara : OUAGOUSSOUNON Bio
- Founougo : BIO BAGOU Saliou
- Goumori : MOHAMED Tidjani
- Gogounou : EL-HADJ DOGARI Bani
- Ségbana : OROU SERO Saré
3ème Circonscription Électorale
- Boukoumbé : SOULE Gilles
- Cobly : N’DORI Jérôme
- Matéri : SAMBIENI Gnankouéli Norbert
- Tanguiéta : LANFITOU Manan Blaise
4ème Circonscription Électorale
- Kérou : BONI IMOROU Ibroihin
- Kouandé : BIO OROU Issifou
- Natitingou : DASSAGATE Bienvenu
- Ouassa-Péhunco : OUSSANE Teme Adani
- Toucountouna : SANOUROPA SOH Roger
8ème Circonscription Électorale
- Bembèrèkè : (Nom non renseigné dans la liste)
- Kalalé : BANI CHABI Tidjani
- Nikki : MAMA MOUMOUNI Karim
- Sinendé : SEKO DENIS Sylvain
11ème Circonscription Électorale
- Savalou : AITCHEOU Claude
12ème Circonscription Électorale
- Aplahoué : SEWADE Fernand
- Djakotomey : KLAO Narcisse
- Klouékanmey : MONDJI Dodji Pierre
- Dogbo : SEWA Joachim Hyacinthe
- Lalo : DOHOU Célestin
- Toviklin : KOKOU Richard
13ème Circonscription Électorale
- Djougou 1 : HOUNNAGNI Pascal
- Djougou 2 : MAMAN BAWA Sabirou
- Djougou 3 : PAPANAM M. Zacharie
- Djougou 4 : BIO SANKAMON Mamam
16ème Circonscription Électorale
- Cotonou 7 : AIHOU Achille
- Cotonou 8 : GNANVI Appollinaire
- Cotonou 9 : GUEDEGBE Vladimir
- Cotonou 10 : DOSSOU Hermann
- Cotonou 11 : AGOUNKPE Michaël
- Cotonou 12 : AVONOMADEGBE Nestor
- Cotonou 13 : HONVO Abel
17ème Circonscription Électorale
- Athiémé : GAGLOTOUN Alfred
- Comé : GBEDEY Martin
- Grand-Popo : KOUNAKE Didier
18ème Circonscription Électorale
- Bopa : DANDEVOHOUN Frédéric
- Houéyogbé : ZANDJOU Dossou Isidore
- Lokossa : GUIDI Crespin
19ème Circonscription Électorale
- Adjarra : OMICHESSAN Mounirou
- Aguégués : HOUNSA Zossou Jean
- Cotonou 1 : PARAISO Rafiou Guy-Charles
- Sèmè-Podji : ABENI Godonou Nestor
20ème Circonscription Électorale
- Akpro-Missérété : WEINSOU Guy
- Adjohoun : NOUNAGNON Sèveho Georges
- Avrankou : AFOUHOUNHA Julien
21ème Circonscription Électorale
- Bonou : DJOSSOU Moussou
- Dangbo : BOKO Lassissi
- Adja-Ouèrè : TOLOKE Sètondji
- Ifangni : SALAKO Fatai
- Pobè : FADEYI Pascal
- Kétou : MEVO Elie B.
22ème Circonscription Électorale
- Agrimey : SOGBOSSI Richard Aimé
- Agbangnizoun : DANHOUNSO Barthélémy
- Bohicon : ATCHOSSI Euphrem Jérémie
- Djidja : ASSOGBA Léon
- Cové : DJOIGBE Bruno
- Ouinhi : AFFOKPOFI Antoine
- Zagnanado : QUENUM Simplice
- Za-Kpota : (Nom non renseigné dans la liste)
- Zogbodomey : (Nom non renseigné dans la liste)
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