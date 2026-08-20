Bénin : Joseph Djogbénou nomme les nouveaux présidents de section de l’UP le Renouveau

​Le président de l’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau), le Professeur Joseph Fifamin Djogbénou, a officialisé la désignation des présidents de section du parti sur l’ensemble du territoire national.

La décision n°10/UP-R/BP/DEN/HDP/PDT/SG/SA, signée le lundi 17 août 2026 à Cotonou, s’inscrit dans le cadre de la structuration interne de la formation politique.

​Cette série de nominations intervient en application des Statuts de l’UP le Renouveau adoptés le 12 août 2023, ainsi que des orientations fixées par la note du 1er juin 2026 relative à l’affectation des postes de responsabilité et à l’organisation des structures de base.

​Aux termes de l’article 2 de la décision, les cadres ainsi désignés ont pour mission principale d’assurer l’animation, la coordination et le suivi des activités de leurs sections respectives, sous la supervision directe des instances dirigantes compétentes du parti.

​Déploiement sur l’ensemble des circonscriptions

​La mesure couvre la totalité des circonscriptions électorales du pays, de la 1ère à la 24ème. Des responsables ont ainsi été installés dans les différentes communes et arrondissements majeurs, à l’instar de Kandi, Malanville, Parakou, Djougou, Natitingou, Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo, Lokossa ou encore Bohicon.

​Le suivi et l’exécution de cette décision, dont la prise d’effet est immédiate à la date de sa signature, ont été confiés au Secrétariat Général du parti.

Liste des personnes nommées

​1ère Circonscription Électorale

​ Kandi : MAMA ADAMOU Bouraima

MAMA ADAMOU Bouraima ​ Karimama : ZIBO Issaka

ZIBO Issaka ​Malanville : SOULE Moutawakilou

​2ème Circonscription Électorale

​ Banikoara : OUAGOUSSOUNON Bio

OUAGOUSSOUNON Bio ​ Founougo : BIO BAGOU Saliou

BIO BAGOU Saliou ​ Goumori : MOHAMED Tidjani

MOHAMED Tidjani ​ Gogounou : EL-HADJ DOGARI Bani

EL-HADJ DOGARI Bani ​Ségbana : OROU SERO Saré

​3ème Circonscription Électorale

​ Boukoumbé : SOULE Gilles

SOULE Gilles ​ Cobly : N’DORI Jérôme

N’DORI Jérôme ​ Matéri : SAMBIENI Gnankouéli Norbert

SAMBIENI Gnankouéli Norbert ​Tanguiéta : LANFITOU Manan Blaise

​4ème Circonscription Électorale

​ Kérou : BONI IMOROU Ibroihin

BONI IMOROU Ibroihin ​ Kouandé : BIO OROU Issifou

BIO OROU Issifou ​ Natitingou : DASSAGATE Bienvenu

DASSAGATE Bienvenu ​ Ouassa-Péhunco : OUSSANE Teme Adani

OUSSANE Teme Adani ​Toucountouna : SANOUROPA SOH Roger

​8ème Circonscription Électorale

​ Bembèrèkè : (Nom non renseigné dans la liste)

(Nom non renseigné dans la liste) ​ Kalalé : BANI CHABI Tidjani

BANI CHABI Tidjani ​ Nikki : MAMA MOUMOUNI Karim

MAMA MOUMOUNI Karim ​Sinendé : SEKO DENIS Sylvain

​11ème Circonscription Électorale

​Savalou : AITCHEOU Claude

​12ème Circonscription Électorale

​ Aplahoué : SEWADE Fernand

SEWADE Fernand ​ Djakotomey : KLAO Narcisse

KLAO Narcisse ​ Klouékanmey : MONDJI Dodji Pierre

MONDJI Dodji Pierre ​ Dogbo : SEWA Joachim Hyacinthe

SEWA Joachim Hyacinthe ​ Lalo : DOHOU Célestin

DOHOU Célestin ​Toviklin : KOKOU Richard

​13ème Circonscription Électorale

​ Djougou 1 : HOUNNAGNI Pascal

HOUNNAGNI Pascal ​ Djougou 2 : MAMAN BAWA Sabirou

MAMAN BAWA Sabirou ​ Djougou 3 : PAPANAM M. Zacharie

PAPANAM M. Zacharie ​Djougou 4 : BIO SANKAMON Mamam

​16ème Circonscription Électorale

​ Cotonou 7 : AIHOU Achille

AIHOU Achille ​ Cotonou 8 : GNANVI Appollinaire

GNANVI Appollinaire ​ Cotonou 9 : GUEDEGBE Vladimir

GUEDEGBE Vladimir ​ Cotonou 10 : DOSSOU Hermann

DOSSOU Hermann ​ Cotonou 11 : AGOUNKPE Michaël

AGOUNKPE Michaël ​ Cotonou 12 : AVONOMADEGBE Nestor

AVONOMADEGBE Nestor ​Cotonou 13 : HONVO Abel

​17ème Circonscription Électorale

​ Athiémé : GAGLOTOUN Alfred

GAGLOTOUN Alfred ​ Comé : GBEDEY Martin

GBEDEY Martin ​Grand-Popo : KOUNAKE Didier

​18ème Circonscription Électorale

​ Bopa : DANDEVOHOUN Frédéric

DANDEVOHOUN Frédéric ​ Houéyogbé : ZANDJOU Dossou Isidore

ZANDJOU Dossou Isidore ​Lokossa : GUIDI Crespin

​19ème Circonscription Électorale

​ Adjarra : OMICHESSAN Mounirou

OMICHESSAN Mounirou ​ Aguégués : HOUNSA Zossou Jean

HOUNSA Zossou Jean ​ Cotonou 1 : PARAISO Rafiou Guy-Charles

PARAISO Rafiou Guy-Charles ​Sèmè-Podji : ABENI Godonou Nestor

​20ème Circonscription Électorale

​ Akpro-Missérété : WEINSOU Guy

WEINSOU Guy ​ Adjohoun : NOUNAGNON Sèveho Georges

NOUNAGNON Sèveho Georges ​Avrankou : AFOUHOUNHA Julien

​21ème Circonscription Électorale

​ Bonou : DJOSSOU Moussou

DJOSSOU Moussou ​ Dangbo : BOKO Lassissi

BOKO Lassissi ​ Adja-Ouèrè : TOLOKE Sètondji

TOLOKE Sètondji ​ Ifangni : SALAKO Fatai

SALAKO Fatai ​ Pobè : FADEYI Pascal

FADEYI Pascal ​Kétou : MEVO Elie B.

​22ème Circonscription Électorale