Sénégal : un militaire radié de l’armée après son arrestation au Maroc lors de la CAN 2025

Un militaire sénégalais, arrêté au Maroc lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, a été radié des rangs de l’armée après son retour au pays. Il avait été condamné à six mois de prison ferme avant de bénéficier d’une grâce royale.

Un militaire sénégalais a été radié des rangs de l’armée après son arrestation au Maroc lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, disputée le 18 janvier 2026 entre le Sénégal et le Maroc.

Le militaire faisait partie des 18 supporters sénégalais interpellés à la suite des incidents survenus lors de la rencontre. Les supporters avaient été arrêtés après des échauffourées et des troubles ayant marqué la fin de la finale. Jugés par la justice marocaine, ils avaient écopé de peines allant de trois mois à un an de prison ferme. Le militaire concerné avait été condamné à six mois de prison ferme et à une amende de 125 000 francs CFA.

Après plusieurs libérations, le roi Mohammed VI a accordé, le 23 mai 2026, une grâce royale aux 15 supporters encore détenus. Ils ont ensuite regagné le Sénégal. De retour au pays, le militaire a toutefois été radié de l’armée. En cause : son déplacement au Maroc alors qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation nécessaire pour quitter le territoire national.

L’ancien militaire a reconnu sa faute. « Je ne vais pas condamner l’armée parce que je suis fautif. Je ne devais pas quitter le pays », a-t-il déclaré selon les médias locaux. Il explique avoir profité d’une permission pour se rendre au Maroc afin d’assister à la finale, avec l’intention de rentrer au Sénégal avant la reprise de son service.

Après 16 années de service au Bataillon du train, il se retrouve désormais hors des rangs de l’armée sénégalaise.