Kenya : le bénéfice net d’Equity Group progresse de 32 % au premier semestre 2026

Equity Group a dégagé 45,5 milliards de shillings kényans de bénéfice net au premier semestre 2026. La hausse des revenus, des prêts et des dépôts s’accompagne d’une amélioration des créances douteuses.

Equity Group a publié mercredi 19 août à Nairobi un bénéfice net de 45,52 milliards de shillings kényans au premier semestre 2026, en hausse de 32 % sur un an. Le groupe bancaire avait dégagé 34,63 milliards de shillings sur les six premiers mois de 2025.

Le bénéfice avant impôt a progressé de 39 %, à 57,75 milliards de shillings, contre 41,54 milliards un an plus tôt, selon les états financiers non audités. Le résultat par action est passé de 8,83 à 11,61 shillings.

Le revenu total a augmenté de 25 %, à 124,87 milliards de shillings. Le revenu net d’intérêts a atteint 69,28 milliards, en hausse de 17 %, tandis que les revenus hors intérêts ont progressé de 36 %, à 55,59 milliards, et représentent désormais 44,5 % des recettes du groupe.

Le bilan s’est établi à 2 155,55 milliards de shillings au 30 juin, soit une croissance annuelle de 20 %. Les dépôts de la clientèle ont gagné 21 %, à 1 589,42 milliards, et les prêts nets 19 %, à 981,04 milliards.

Les filiales régionales renforcent leur contribution

Les filiales situées hors du Kenya ont fourni 42 % de la rentabilité et 47 % des revenus des activités bancaires, d’après le communiqué du groupe. Elles concentrent aussi 51 % des dépôts, 54 % des prêts et 52 % des actifs bancaires.

En République démocratique du Congo, le bénéfice net d’Equity BCDC a progressé de 30 %, à 11,8 milliards de shillings. Equity Tanzania a enregistré une hausse de 82 %, à 2 milliards, et Equity Rwanda une augmentation de 12 %, à 2,9 milliards. Au Kenya, le bénéfice net de la banque a crû de 32 %, à 25,7 milliards de shillings.

La qualité du portefeuille s’est améliorée sur la période. Le ratio de prêts non performants est revenu de 13,7 % à 9,5 %, tandis que leur taux de couverture a progressé de 68 % à 70 %. Le ratio coûts-revenus a reculé de 51,7 % à 48,6 %.

Equity Group indique enfin que 98,3 % des transactions sont désormais réalisées hors des agences et 89,7 % par les canaux numériques. Les fonds propres des actionnaires ont augmenté de 27 %, à 350,36 milliards de shillings, avec un rendement des actifs de 4,5 % et un rendement des capitaux propres de 26,5 %.