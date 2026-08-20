Jimmy Mohamed écarté de France Télévisions mais maintenu à l’antenne par RTL

Jimmy Mohamed, médecin généraliste et animateur reconnu dans le paysage audiovisuel français, a été écarté de la présentation du Magazine de la Santé suite à des accusations de violences conjugales qu’il conteste. Cette décision intervient dans un contexte de forte médiatisation autour de ces accusations, alors même que Jimmy Mohamed reste une figure majeure de la vulgarisation médicale en France, diffusant ses conseils notamment sur France 5 et RTL. Malgré ce retrait à la télévision, l’animateur conserve une présence importante sur les ondes radio à travers la station RTL, qui a choisi de le maintenir à l’antenne.

Dans les médias, Jimmy Mohamed est connu comme l’un des médecins les plus populaires, devenant une référence après ses interventions dans diverses émissions comme Touche Pas à Mon Poste (C8) ou Europe 1. Il a su s’imposer grâce à son ton accessible et pédagogique, s’adressant à un large public via la télévision et les réseaux sociaux. Il est également auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation médicale et nutritionnelle, renforçant ainsi son image de professionnel proche des citoyens.

Suite aux accusations de violences physiques et psychologiques dirigées contre son épouse, des faits pour lesquels une enquête judiciaire a été ouverte par le tribunal judiciaire de Versailles, France 5 a décidé de ne pas reconduire Jimmy Mohamed à la présentation du Magazine de la Santé pour la prochaine saison. Le médecin a été remplacé par le Dr Gilbert Bou Jaoudé, ancien expert de l’émission Mariés au premier regard, qui prendra la tête du programme dès le mois de septembre aux côtés de Flavie Flament.

Jimmy Mohamed remplacé par le Dr Gilbert Bou Jaoudé

Le Dr Gilbert Bou Jaoudé a officialisé son arrivée à la tête du Magazine de la Santé sur ses réseaux sociaux, exprimant son enthousiasme pour cette nouvelle étape professionnelle : « Une nouvelle aventure commence le 7 septembre ! Après avoir eu le plaisir de participer pendant plusieurs années au Magazine de la Santé comme chroniqueur, je vais cette fois passer de l’autre côté de la table« , a-t-il déclaré.

Il a également précisé ses objectifs pour cette nouvelle saison, soulignant sa volonté de rendre la santé accessible à tous avec sérieux mais sans prétention : « Avec des ambitions simples : parler de santé sérieusement sans se prendre au sérieux, rendre la médecine accessible, expliquer en quoi elle est utile, donner la parole aux meilleurs experts, s’entourer des meilleurs chroniqueurs, transmettre ma passion… et faire de ce rendez-vous un moment vivant, curieux et chaleureux« .

Le Dr Bou Jaoudé a également souligné les nouveautés de la programmation, évoquant un changement de chaîne et d’horaire tout en conservant la mission d’information et de prévention : « C’est aussi une nouvelle page pour cette émission emblématique : nouvelle équipe à la présentation, nouvelle chaîne, nouvel horaire, mais toujours la même envie de vous donner des clés pour mieux comprendre et agir sur votre santé« . Il a conclu avec une touche d’humour : « Je vais essayer de ne pas transformer chaque sujet en une consultation de 45 minutes, promis« .

RTL maintient l’animateur à l’antenne

Malgré son retrait du plateau du Magazine de la Santé, Jimmy Mohamed conserve une présence médiatique importante grâce au soutien de la radio RTL. La station a choisi de le maintenir dans sa grille de programmes, considérant qu’aucune procédure judiciaire ne l’empêche pour l’instant d’exercer son rôle d’animateur, même si une enquête a été ouverte à son encontre pour des faits liés à des violences conjugales.

Selon la direction de RTL, citée par Le Parisien, Jimmy Mohamed reste un professionnel apprécié des auditeurs pour sa pédagogie et la clarté de ses explications : « Pédagogique, utile, concret : les auditeurs le connaissent et l’apprécient« . La station assure suivre de près l’évolution de la situation judiciaire tout en soulignant la qualité du travail accompli par l’animateur.