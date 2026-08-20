Espagne : 1 800 migrants relogés à Ceuta, 500 mineures doivent rejoindre la péninsule

Les autorités espagnoles ont transféré jeudi environ 1 800 personnes depuis la plage du Trampolín et Loma Colmenar vers des sites temporaires. Un plan distinct prévoit l’accueil de 500 filles mineures sur le continent.

Les autorités espagnoles ont transféré jeudi 20 août environ 1 800 migrants installés sur la plage du Trampolín et à Loma Colmenar, à Ceuta, vers deux sites d’accueil temporaires. L’opération vise à mettre à l’abri des personnes qui vivaient depuis plusieurs semaines dans des campements précaires après l’entrée massive enregistrée depuis le Maroc le 30 juillet.

Des policiers ont accompagné les migrants vers un ancien terrain militaire et un parking aménagé, selon les informations publiées par El País et Cadena SER. Les espaces, gérés par les associations Accem et Engloba, ont porté à environ 1 800 le nombre de places immédiatement disponibles, contre 1 500 annoncées au début de la semaine.

Le déplacement vers ces installations ne doit pas être confondu avec le plan préparé par le ministère espagnol de la Jeunesse et de l’Enfance pour transférer 500 filles mineures de Ceuta vers l’Espagne continentale. Ce second dispositif, annoncé le 19 août, doit répartir les jeunes concernées entre des structures d’accueil et plusieurs communautés autonomes.

La crise remonte aux 30 et 31 juillet, lorsque plus de 72 000 personnes ont franchi la frontière, selon un décompte rapporté par Reuters. La grande majorité est ensuite retournée au Maroc, mais l’agence estimait encore, le 16 août, que 5 000 à 8 000 migrants restaient dans l’enclave espagnole, où les capacités d’hébergement étaient saturées.

Des capacités d’accueil encore provisoires

Le gouvernement espagnol avait annoncé le 17 août l’ouverture de quatre emplacements temporaires à Ceuta. La mesure s’ajoute à une déclaration d’urgence de 6,5 millions d’euros confiée en priorité à la Croix-Rouge pour l’aide humanitaire. Selon La Moncloa, environ 4 000 kits alimentaires ont été distribués chaque jour depuis le 3 août et plus de 4 000 personnes ont reçu une assistance sociosanitaire.

La prise en charge des mineurs reste l’un des points les plus sensibles. Le 7 août, la ministre Sira Rego indiquait à Reuters que 1 342 enfants avaient alors été enregistrés dans le système d’accueil, tout en précisant que le recensement se poursuivait. Le projet portant sur 500 filles répond, selon le ministère, à leur vulnérabilité particulière et à la pression exercée sur les structures locales.

Le dispositif a aussi ravivé le conflit politique entre le gouvernement central et le Parti populaire. Le président de Ceuta, Juan Jesús Vivas, et le dirigeant du PP, Alberto Núñez Feijóo, demandent le retour des migrants au Maroc, tandis que l’exécutif rappelle que toute décision concernant des mineurs doit respecter les garanties de protection prévues par le droit espagnol.

Quelques heures après le transfert, environ 500 personnes sont revenues sur la plage du Trampolín, officiellement pour récupérer leurs effets personnels. Les services de nettoyage ont alors suspendu temporairement leur intervention, selon l’administration de Ceuta citée par El País.