Grégory Lenoci condamné à 17 ans de prison pour tentative d’assassinat sur son voisin

Grégory Lenoci a été condamné à 17 ans de réclusion par le tribunal correctionnel de Namur, jeudi 20 août, après avoir agressé violemment son voisin, qu’il accusait d’avoir abusé sexuellement de son beau‑fils. L’attaque, survenue le 24 juillet 2025 et filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, a laissé la victime dans un état semi‑végétatif, un élément central du dossier qui a profondément marqué l’opinion publique en Belgique.

Selon les éléments présentés pendant l’instruction, deux jours avant l’agression l’enfant, alors âgé de six ans, avait été invité chez le voisin pour jouer à « Minecraft ». À son retour, il aurait rapporté des faits d’abus et décrit à son beau‑père des gestes à caractère sexuel qu’il attribuait à l’homme identifié comme Marc P.. Alerté par ces confidences, Grégory Lenoci est allé trouver le voisin pour obtenir des explications sur ce que l’enfant aurait qualifié de « jeu secret ».

La confrontation a dégénéré en une agression physique d’une grande violence. La victime a été retrouvée inconsciente, « dans une mare de sang » selon le dossier; elle a survécu mais demeure dans un état semi‑végétatif, incapable de communiquer, de se nourrir ou de se déplacer sans assistance. Les parties civiles et la défense ont également rappelé que l’homme agressé avait, par le passé, été condamné à 37 mois de prison pour faits de pédophilie et se voyait interdire de se trouver seul avec des mineurs.

Un procès très suivi

Face au tribunal correctionnel, Grégory Lenoci était poursuivi notamment pour tentative d’homicide avec préméditation. Le tribunal a retenu la prévention de préméditation et prononcé une peine de 17 ans de prison, assortie d’une mise à disposition du tribunal d’application des peines. Le condamné a en outre été condamné à verser 10 000 euros à la victime au titre des dommages et intérêts.

Le procès a suscité une forte émotion dans la salle d’audience. Au moment du rendu du verdict, plusieurs personnes présentes ont exprimé leur mécontentement par des cris insultants envers la justice — des formules telles que « Justice de merde » et « Justice de bâtards » ont été rapportées — et Grégory Lenoci a été applaudi à sa sortie du palais de justice par certains membres du public qui saluaient l’acte en tant que « faire justice soi‑même ».

Le dossier comporte aussi des antécédents judiciaires et des signalements. Avant l’agression du 24 juillet, Marc P. avait fait l’objet d’une plainte d’un autre père de famille pour des faits commis sur sa fille, âgée de sept ans au moment des faits dénoncés. Ces informations ont été évoquées au cours des débats et ont alimenté les réactions sur les réseaux sociaux pointant, selon des internautes, un défaut de réaction face à des comportements récidivistes.

Le tribunal a rendu son arrêt le 20 août 2026 et a motivé la qualification de préméditation retenue contre Grégory Lenoci lors de l’audience publique.